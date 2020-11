Un monolit metalic misterios a fost descoperit lângă o cetate dacică din România. Este similar celui din Utah

Un monolit misterios metalic a fost descoperit în urmă cu câteva zile pe platoul Bâtca Doamnei din Piatra-Neamț. Este vorba despre un obiect similar celui apărut într-o zonă izolată din statul american Utah.

O ascultătoare a radioului Jurnal FM a trimis joi dimineață mai multe imagini cu monolitul pe adresa redacției.

Structura are o înălțime de aproximativ 3-4 metri și este confecționată dintr-un metal lucios, iar pe toată suprafața ei sunt spirale. Monolitul din Piatra Neamț are secțiune triunghiulară și are o față orientată spre Muntele Ceahlău.

Construcția se află la câteva sute de metri de cunoscutul sit arheologic al cetății dacice Petrodava.

Descoperirea vine în contextul în care luni, angajații unei regii de stat din SUA au observat un misterios monolit metalic într-o zonă izolată din Utah, în timp ce numărau exemplarele de capră sălbatică.

Misteriosul monolit a fost descoperit în mijlocul stâncilor roșii dintr-o regiune îndepărtată din Utah, în timp ce angajații statului numărau animalele dintr-un elicopter, scrie The Guardian.

Structura, cu o înălțime estimată la aproximativ 3 metri, părea să fie ”plantată” în pământ. Monolitul este realizat dintr-un fel de metal, strălucirea lui contrastând puternic cu enormele roci roșii care îl înconjurau

Pilotul elicopterului, Bret Hutchings, a declarat presei americane că obiectul arată a fi creat de om și părea să fi fost ferm plantat în pământ, nu căzut din cer.

Temându-se că exploratorii amatori ar putea rămâne blocați în pustietate în timp ce caută monolitul, echipajul de zbor nu a dezvăluit locația exactă a acestuia.