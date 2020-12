FOTO. Momentul în care monolitul din Utah a fost îndepărtat, surprins de un fotograf. Cine l-a luat

Un fotograf din SUA susține că a fost martor la momentul în care monolitul din Utah a fost îndepărtat de un grup de bărbați și a publicat și o fotografie cu aceștia cărând structura metalică din deșert.

Biroul de amenajări teritoriale din statul Utah a informat că au primit "mărturii credibile", potrivit cărora obiectul a fost retras de o mână necunoscută vineri seară.

"Biroul nu a retras structura, care este considerată o proprietate privată", se arată în comunicat. "Desfăşurăm o anchetă pentru infracţiune ce implică o proprietate privată", se precizează în comunicat.

Însă fotograful Ross Bernards a scris marți într-o postare pe instagram că a fost martor la momentul în care monolitul a fost scos din pământ de un grup de patru bărbați.

„Dacă sunteți interesați interesați să aflați exact ce s-a întâmplat cu monolitul, citiți în continuare, pentru că am fost acolo. Vineri, eu împreună cu trei prieteni am condus șase ore până în mijlocul pustietății în Utah și am ajuns acolo în jurul orei 19:00, după ce am trecut de o mare de mașini.

Acesta a povestit că el și prietenii săi au făcut o sesiune de fotografii care a durat aproape două ore, după lăsarea nopții și se gândeau să plece, când au auzit mai multe voci care se apropiau.

„Patru tipi au apărut de după colț și doi dintre ei au luat-o înainte. Au împins de câteva ori monolitul și unul dintre ei a zis «Sper că v-ați făcut pozele». L-a împins puternic și structura s-a înclinat într-o parte. Apoi a strigat la prietenii săi că nu e nevoie să aducă unelte”, a mai povestit fotograful.

Toți cei patru bărbați s-au adunat apoi în jurul monolitului și l-au împins până a ieșit complet din pământ. L-au desfăcut în bucăți, pe care le-au pus într-o roabă, a mai spus bărbatul.

„Dacă vă întrebați de ce nu i-am oprit, este dreptul lor să îl îndepărteze”, a mai spus el.

Un monolit metalic similar celui din Utah a fost descoperit în cursul săptămânii trecute și în apropierea unei cetăți dacice din România. Însă după câteva zile și acesta a dispărut.

Povestea monolitului din Utah

La mijlocul lunii noiembrie, oficiali din cadrul departamentului de conservare a vieţii sălbatice au zărit un obiect ''bizar'' în timp ce monitorizau câteva turme de mufloni şi survolau o regiune izolată din acest stat american,

Potrivit acestora, structura din metal cu o înălţime de 3,5 metri era înfiptă în pământ între nişte stânci din piatră roşie.

Anunţarea acestei descoperiri a devenit virală pe internet, multe persoane indicând similarităţi cu misterioasele obiecte din metal extratereste din filmul lui Stanley Kubrick, ''2001: A Space Odyssey''. În peliculă, ecranizare a unui roman de Arthur C. Clarke, apar monoliţi impunători de culoare neagră, creaţi de o specie misterioasă de fiinţe extraterestre, scrie Agerpres.

Deşi autorităţile au refuzat să indice localizarea monolitului pentru a nu atrage mulţimi de curioşi, o cursă pentru detectarea locaţiei a fost angajată online, bazându-se pe formaţiunile geologice din împrejurimi iar unele persoane au reuşit să descopere locul.