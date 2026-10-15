Un maestru în miros poate lucra în ateliere de parfumerie, în prăjitorii de cafea ori în industria alimentară. Deși la noi această specializare abia începe să se caute, nu lipsesc ofertele din străinătate.

Specialiștii în mirosuri pot câștiga mii de euro

De pildă, în Finlanda se caută o persoană cu un simț olfactiv dezvoltat care, timp de o săptămână, va analiza mirosurile dintr-o regiune și va fi plătită cu 2.000 de euro.

Jozsef-Yotzo Molnar lucrează în industria cafelei și săptămânal testează boabele proaspăt prăjite. Mirosul îl ajută să recunoască aromele și să își dea seama repede dacă ceva nu este în regulă. În timp, a urmat și două cursuri de antrenare a simțului olfactiv.

Jozsef-Yotzo Molnar, specialist în analiza senzorială: „70-80% olfactiv adaugă ceea ce gustul n-ar putea simți. Fără nas nu am simți absolut nicio notă ieșită din comun.”

Corespondent PROTV: „Ca un simplu consumator de cafea, simt o aromă intensă și fructată. Un specialist însă ar putea distinge arome de fructul pasiunii, ananas și mango, ceea ce o face perfectă pentru cei care iubesc cafeaua cu gust ușor dulceag.”

Marius Nica are și un master în știința cafelei, la o universitate din Elveția.

Marius Nica, specialist în cafea: „Fiecare aromă are, de fapt, o substanță chimică. Creierul tău, dacă va simți substanța și tu reușești să o înregistrezi, să o salvezi și să o activezi exact când ai nevoie.”

Medical, posibilitatea de a simți anumite mirosuri care pentru alții pot fi imperceptibile se numește hiperosmie.

Iuliu Cătana, medic ORL: „Cazul când intri într-o încăpere, cineva are un parfum, tu simți și poți să spui inclusiv ce conține acel parfum.”

În România, joburile pentru specialiști sunt rare

În România, locurile de muncă pentru specialiștii în miros sunt rare. Dar persoane care au nevoie de astfel de abilități lucrează, de pildă, în industria alimentară sau în cea cosmetică.

Ana Călugăru, reprezentant platformă online de recrutare: „Nu este niciun job care să aibă poziții deschise într-un număr mare, sunt căutări punctuale care vin din partea angajatorilor pentru această specializare și piața de candidați este una nișată.”

În străinătate, în schimb, situația este diferită. În Finlanda se caută o persoană pricepută la arome, pentru promovarea turistică a coastei de sud-vest. Postarea a avut aproape 2 milioane de vizualizări și aproape 35.000 de aprecieri. Candidații trebuie să descrie aromele arhipelagului, de la aerul marin și pădurile de pini la saune și pâine proaspăt coaptă.