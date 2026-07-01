Un om de afaceri din Marea Britanie, a patra generație a unei familii care deține o companie din industria materialelor de construcții, a pierdut un proces în care încerca să recupereze aproximativ 850.000 de euro pe care îi oferise nepotului său. Acesta a susținut că banii nu au fost cadouri, ci împrumuturi care trebuiau returnate, scrie The Independent.

Afacerile familiei, dezvoltate încă din 1895, au ajuns un business important, cu o bază industrială de circa 100.000 de metri pătrați în Sheffield. Omul de afaceri și-a dorit ca nepotul să preia conducerea companiei și l-a sprijinit financiar ani la rând, considerându-l succesorul ideal.

Sute de mii de euro pentru casă și nuntă de lux

În total, au fost cheltuiți peste 720.000 de lire (aprox. 840.000 de euro) pentru achiziția unei case de lux a nepotului, plus alte zeci de mii de lire pentru cheltuieli diverse. De asemenea, aproximativ 10.000 de lire au fost plătiți pentru flori și organizarea unei nunți la un hotel de cinci stele.

Inițial, relația dintre cei doi a fost apropiată, nepotul renunțând chiar la o carieră în domeniul bancar pentru a se alătura afacerii de familie. În timp, însă, relațiile s-au deteriorat, iar bunicul a cerut vânzarea casei pentru recuperarea banilor.

Nepotul a respins acuzațiile, susținând că sumele au fost cadouri, nu împrumuturi, iar avocații săi au vorbit despre tensiuni în familie și gelozie legată de statutul său de „preferat”.

Cazul a ajuns la Înalta Curte din Leeds, unde judecătorul a decis că nu există dovezi care să susțină existența unui împrumut. Instanța a stabilit că banii au fost oferiți ca daruri, în contextul unei relații familiale apropiate la momentul respectiv.

Judecătorul a subliniat că nu a existat nicio înțelegere privind returnarea sumelor sau revânzarea proprietății, respingând astfel integral cererea de recuperare a banilor.