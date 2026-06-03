Atacul a provocat „daune grave” clădirii T1 a aeroportului, se arată în raport, care citează Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă, potrivit Reuters.

Armata SUA a declarat anterior că două rachete iraniene lansate către Kuweit nu au ajuns la destinație sau s-au dezintegrat în timpul zborului, iar trei rachete lansate către Bahrain au fost interceptate de forțele americane și cele din Bahrain.

Comandamentul Central al SUA a adăugat că Iranul a lansat rachete balistice către vecinii din regiune, dar toate au ratat țintele.

Forțele americane au efectuat lovituri asupra insulei Qeshm ca răspuns la tentativele de atac ale Iranului și au doborât mai multe rachete balistice și drone iraniene, scrie Reuters.