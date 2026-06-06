După eforturi considerabile și o operațiune pregătită în detaliu, bărbatul a descoperit că sucursala pe care o vizase nu mai funcționa și era complet goală, scrie fanpage.it.

Potrivit publicației Via Majorana, infractorul a săpat un tunel subteran până sub o sucursală a Băncii Credem, după care a perforat podeaua pentru a intra în incintă. Planul părea perfect, însă hoțul nu știa că unitatea bancară fusese închisă cu ceva timp în urmă, după relocarea într-un alt sediu.

Descoperire incredibilă după ce a ieșit prin podea

În loc să găsească seifuri, bani sau alte bunuri de valoare, bărbatul s-a trezit într-un spațiu abandonat, fără nimic de furat. Astfel, după ce a reușit să pătrundă în clădire prin gaura săpată în podea, și-a dat seama că întreaga operațiune fusese inutilă.

La scurt timp, autoritățile au fost alertate, iar la fața locului au intervenit carabinierii de la secția Trastevere și echipaje ale Unității Mobile Radio.

Polițiștii au găsit tunelul, dar nu și hoțul

După verificarea fostei sucursale bancare, oamenii legii au descoperit gaura din podea și urmele pătrunderii prin subteran. Cu toate acestea, autorul nu mai era de găsit.

Anchetatorii cred că bărbatul s-a retras pe același traseu pe care îl folosise pentru a intra în bancă, dispărând prin tunel înainte de sosirea forțelor de ordine.

Carabinierii au securizat zona și au demarat o anchetă pentru a reconstitui întreaga operațiune și pentru a-l identifica pe autorul tentativei de spargere.

Cazul a atras atenția presei locale prin combinația neobișnuită dintre ingeniozitatea planului și deznodământul său neașteptat: după ce a săpat un tunel până într-o bancă, hoțul nu a găsit nimic de furat.