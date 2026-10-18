„Am fost solicitaţi să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajaţi înainte de ajungerea pompierilor”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

La faţa locului s-au deplasat două maşini de stingere, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un echipaj de prim-ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.

Echipele de intervenţie ajunse la fabrică au găsit două persoane care au suferit arsuri.