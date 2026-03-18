Totul a ieșit la iveală într-un apartament cu șapte camere, destinat exclusiv studentelor din primul an, unde bărbatul în vârstă de 57 de ani instalase o minicameră ascunsă într-un adaptor de priză, poziționată spre duș și toaletă. Lângă dispozitiv fusese lipit un mesaj fals de avertizare: „Atenție, dispozitiv de măsurare, vă rugăm să nu îl atingeți!”, iar nimeni nu a suspectat nimic ani la rând, potrivit informațiilor prezentate de Bild.

Consilierul universitar folosea accesul la apartament prevăzut în contract pentru a schimba periodic cardurile de memorie, deși acest lucru era ilegal. Materialele filmate, inclusiv fotografii nud, erau stocate pe un hard disk în dosare cu denumiri provocatoare, unele dintre videoclipuri arătând chiar acte sexuale, după cum a relatat un ofițer de poliție în instanță.

Filmări și la universitate

Spionajul consilierului nu s-a limitat la apartament. La universitate, el utiliza dispozitive pentru a filma sub fustele studentelor, colectând mii de imagini și videoclipuri compromițătoare, inclusiv pe cele ale fetelor care îl căutau pentru sfaturi academice sau personale.

De asemenea, trei studente care au împărțit un apartament Airbnb cu el în timpul unei conferințe au fost înregistrate goale. Întregul scandal a ieșit la lumină după ce o studentă a descoperit camera ascunsă în baie, declanșând o anchetă care a scos la iveală amploarea activităților ilegale. Studenta a declarat: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”.

Consilierul universitar a fost judecat, iar procesul a expus metodele șocante prin care își desfășura activitatea de spionaj. În ciuda faptelor, universitatea a continuat să-i ofere sprijin financiar. Parchetul l-a acuzat de „încălcarea sferei personale a vieții”, infracțiune care nu se califică legal drept infracțiune sexuală.

Individul a fost condamnat la 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare.