Un britanic a obținut un record mondial cu un dovleac uriaș. Cântărește aproape 1,3 tone

Ian Paton, din Lymington, Hampshire, a înscris dovleacul la un concurs dedicat legumelor gigantice, organizat în apropiere de Reading, în comitatul Berkshire. Exemplarul, botezat Bagheera, a cântărit 1.295,8 kilograme și are o circumferință de peste 6 metri, scrie BBC.

Cum a reușit să crească un asemenea dovleac

Paton a povestit că îngrijirea dovleacului a fost extrem de solicitantă. A petrecut până la șase ore pe zi ocupându-se de plantă, care avea nevoie de aproximativ 490 de litri de apă pe zi.

„A fost o muncă al naibii de grea”, a spus cultivatorul.

În vârstă de 65 de ani, Paton cultivă dovleci gigantici împreună cu fratele său geamăn, Stuart, de mai bine de 50 de ani. Aceasta a fost însă prima dată când a participat singur la competiție.

În prezent, uriașul dovleac este expus la ferma Sunnyfields, în apropiere de Southampton, unde va putea fi văzut de public în următoarele săptămâni.

Ferma a folosit peste 10.000 de dovleci și dovleci ornamentali pentru a realiza o uriașă pictură dedicată celebrului naturalist și prezentator britanic Sir David Attenborough.

După încheierea expoziției, Bagheera nu va fi păstrat ca exponat. Paton a declarat că dovleacul va fi folosit ulterior drept hrană pentru vaci.