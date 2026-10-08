Un britanic a obținut un record mondial cu un dovleac uriaș. Cântărește aproape 1,3 tone

Ian Paton, din Lymington, Hampshire, a înscris dovleacul la un concurs dedicat legumelor gigantice, organizat în apropiere de Reading, în comitatul Berkshire. Exemplarul, botezat Bagheera, a cântărit 1.295,8 kilograme și are o circumferință de peste 6 metri, scrie BBC.
Recordul a fost confirmat oficial de Sebastian Suski, reprezentant al Guinness World Records.
Cum a reușit să crească un asemenea dovleac
Paton a povestit că îngrijirea dovleacului a fost extrem de solicitantă. A petrecut până la șase ore pe zi ocupându-se de plantă, care avea nevoie de aproximativ 490 de litri de apă pe zi.
„A fost o muncă al naibii de grea”, a spus cultivatorul.
În vârstă de 65 de ani, Paton cultivă dovleci gigantici împreună cu fratele său geamăn, Stuart, de mai bine de 50 de ani. Aceasta a fost însă prima dată când a participat singur la competiție.
În prezent, uriașul dovleac este expus la ferma Sunnyfields, în apropiere de Southampton, unde va putea fi văzut de public în următoarele săptămâni.
Ferma a folosit peste 10.000 de dovleci și dovleci ornamentali pentru a realiza o uriașă pictură dedicată celebrului naturalist și prezentator britanic Sir David Attenborough.
După încheierea expoziției, Bagheera nu va fi păstrat ca exponat. Paton a declarat că dovleacul va fi folosit ulterior drept hrană pentru vaci.
Sursa:
StirilePROTV
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