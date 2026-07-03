Un bărbat s-a înregistrat accidental în timp ce își ucidea vecinul, în urma unui conflict acerb legat de zgomot, în UK

James Hughes, în vârstă de 67 de ani, din Marea Britanie, a refuzat să iasă din celula sa în timp ce sentința era pronunțată, relatează BBC.

Harold Turner, în vârstă de 68 de ani, a murit în ziua de Crăciun a anului 2025, la complexul de locuințe asistate The Old Palace, unde locuia.

Acesta era pe punctul de a se muta după ce se plânsese că Hughes îl ținea frecvent treaz toată noaptea, lovind peretele cu bastonul său de mers.

Instanța a aflat că Hughes s-a așezat peste Turner, care suferea de o boală de inimă, în timpul unei confruntări.

Hughes a înregistrat incidentul cu un reportofon pe care îl purta la gât, spunând că se temea că Turner l-ar putea ataca.

Când Turner a spus că nu poate respira, instanța a auzit că Hughes i-a răspuns: „Ce păcat”, adăugând: „Poți să mori, nu-mi pasă deloc.”

Juriul a fost informat că apoi l-a lovit pe Turner, care era inconștient, cu bastonul său.