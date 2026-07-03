Un bărbat s-a înregistrat accidental în timp ce își ucidea vecinul, în urma unui conflict acerb legat de zgomot, în UK

James Hughes, în vârstă de 67 de ani, din Marea Britanie, a refuzat să iasă din celula sa în timp ce sentința era pronunțată, relatează BBC.
Harold Turner, în vârstă de 68 de ani, a murit în ziua de Crăciun a anului 2025, la complexul de locuințe asistate The Old Palace, unde locuia.
Acesta era pe punctul de a se muta după ce se plânsese că Hughes îl ținea frecvent treaz toată noaptea, lovind peretele cu bastonul său de mers.
Instanța a aflat că Hughes s-a așezat peste Turner, care suferea de o boală de inimă, în timpul unei confruntări.
Hughes a înregistrat incidentul cu un reportofon pe care îl purta la gât, spunând că se temea că Turner l-ar putea ataca.
Când Turner a spus că nu poate respira, instanța a auzit că Hughes i-a răspuns: „Ce păcat”, adăugând: „Poți să mori, nu-mi pasă deloc.”
Juriul a fost informat că apoi l-a lovit pe Turner, care era inconștient, cu bastonul său.
Autopsia a stabilit că Turner a murit în urma asfixiei și că a suferit traumatisme produse prin lovire la nivelul feței și capului.
După ce l-a bătut pe Turner, Hughes s-a întors în apartamentul său, și-a preparat o băutură caldă și a ascultat radioul timp de 23 de minute înainte de a chema o ambulanță.
A fost înregistrat spunându-i nepotului său la telefon: „Cred că s-ar putea să fi omorât pe cineva.”
În declarația privind impactul asupra victimei, sora lui Turner, Michele Appleton, a spus: „Crăciunul nu va mai fi niciodată o perioadă veselă a anului.”
Ea a declarat că vorbise cu fratele ei în acea dimineață și că îl aștepta să o sune înapoi.
A descris faptul că avea „o zi frumoasă, până când o bătaie în ușă a schimbat totul”.
Doi polițiști i-au spus apoi că fratele ei fusese ucis.
Ea a spus că acest lucru a lăsat-o „devastată, furioasă și amorțită sufletește”.
Pronunțând condamnarea pe viață împotriva lui Hughes, judecătorul Matthew Nicklin a declarat că, deși era convins că Turner a inițiat atacul, modul în care Hughes i-a vorbit a fost „furios, lipsit de compasiune și crud”.
El a spus că agresiunea a fost agravată de refuzul lui Hughes de a se ridica de pe victimă după ce aceasta i-a spus că nu mai poate respira.