Un bărbat grațiat de Trump pentru implicarea în asaltul Capitoliului a fost împușcat mortal de poliție în Indiana

Un agent din cadrul biroului şerifului comitatului Jasper l-a împuşcat pe Matthew Huttle, în vârstă de 42 de ani, după ce acesta, care fusese oprit în trafic, a încercat să se opună arestării, duminică după-amiază, potrivit unui comunicat al poliţiei din statul din nordul SUA. „A urmat o confruntare faţă în faţă între suspect şi ofiţer. Agentul şi-a descărcat arma şi l-a rănit mortal pe suspect”, a comunicat poliţia, precizând că victima era, la rândul ei, în posesia unei arme de foc.

Condamnat la şase luni de închisoare şi eliberat condiţionat în iulie, potrivit canalului local Fox59, Matthew Huttle este una dintre cele aproximativ 1.500 de persoane condamnate pentru asaltul asupra Capitoliului care au fost vizate de decretele de graţiere semnate de Donald Trump săptămâna trecută, imediat după învestirea sa.

Decizia preşedintelui a stârnit critici chiar şi în tabăra republicană, în special pentru că a vizat persoane care au comis acte de violenţă împotriva forţelor de ordine.

Rensselaer, Indiana: A Jasper County sheriff's deputy fatally shot 42-year-old Matthew W. Huttle during a traffic stop in northwest Indiana on Sunday after an altercation in which Huttle reportedly resisted arrest and was armed.

Huttle, previously charged and imprisoned for his… pic.twitter.com/UEy8UvExhn