Un locuitor din regiunea Krasnoiarsk, în centrul Rusiei, a deschis focul cu o puşcă de vânătoare IZH-27 asupra unui grup de persoane, ucigând pe loc o persoană de 38 de ani, a informat Comitetul de Anchete din Rusia, citat de TASS.

Alte patru victime au fost internate din cauza rănilor.

Ziarul Kommersant menţionează că altercaţia a avut loc noaptea, în apropierea unui magazin din satul Kanifaloni, unde se aflau adunaţi trei bărbaţi şi o femeie.

Cei implicaţi s-au certat din cauza volumului ridicat al muzicii, iar atacatorul, deranjat, a început să tragă. Victimele au încercat să fugă cu maşina, dar atacatorul a reuşit să îi prindă.

Forţele de ordine spun că acesta, un bărbat de 51 de ani care venise în sat să îşi viziteze mama, a fost reţinut.