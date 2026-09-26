Performanța lui Paweł Mej a fost relatată de televiziunea poloneză TVP World. Acesta ar putea fi cel mai mare număr de recipiente returnate de o singură persoană într-o singură zi în Polonia, scrie Berliner Zeitung.

Paweł Mej a început să colecteze ambalajele în luna martie. Potrivit Business Insider, bărbatul a mers cu bicicleta prin localitățile din partea de nord a districtului Bochnia, strângând sticle și doze.

Până la sfârșitul lunii iulie, acesta adunase aproape 8.000 de recipiente, potrivit publicației.

Ulterior, colecția sa a continuat să crească, până când a ajuns la impresionantul număr de 11.218 de sticle și doze.

Zece ore pentru a introduce peste 11.000 de recipiente în aparat

Operațiunea de returnare a avut loc în Bochnia și a ocupat aproape întreaga zi. Aproximativ 2.000 de recipiente fuseseră deja returnate înainte de ora 10:00.

TVP World relatează că Mej a petrecut în total aproximativ zece ore introducând ambalajele în aparatul de colectare. Radio ZET a relatat, la rândul său, că operațiunea a durat mai mult de zece ore, fiind incluse și pauzele pentru mâncare și băuturi.

Banii obținuți din garanțiile returnate urmează să fie direcționați către mai multe proiecte locale. Printre beneficiari se numără o școală primară, un serviciu local de pompieri voluntari și o asociație locală de femei.

Potrivit Onet, școala din Baczków urmează să primească 18 mingi pentru exerciții. Pentru pompierii voluntari din localitate sunt destinați 600 de zloți, echivalentul a aproximativ 138 de euro, iar asociația locală de femei ar urma să primească 300 de zloți, aproximativ 69 de euro.

Următoarea țintă, o mașină de pompieri

Valoarea exactă a garanțiilor obținute prin returnarea celor peste 11.000 de recipiente nu era cunoscută inițial.

Paweł Mej a anunțat însă că nu se oprește aici și că va continua campania de strângere de fonduri.

„Acum strâng bani pentru o mașină de pompieri”, a scris acesta într-o postare pe rețelele sociale.