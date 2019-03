Un australian care se dădea cu parapanta, atacat de un cangur furios la aterizare. VIDEO

Imediat cum a aterizat, John Bishop a văzut un cangur venind în fugă spre el, urmat de un altul la o mică distanţă depărtare.

"Ce faci, prietene?", l-a întâmpinat prietenos bărbatul, însă marsupialul nu a părut prea impresionat de salut şi s-a repezit imediat la el, împingându-l şi lovindu-l, înainte de a pleca, acompaniat de companionul său.

Atacul a fost surprins de camera lui Bishop şi postat apoi pe Twitter de SBSNews.

Watch the moment a paraglider makes a safe landing only to then be attacked by a kangaroo. Straya! pic.twitter.com/nqStQnV9gk