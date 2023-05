Un bărbat, arestat după ce a aruncat cartușe de la o armă de vânătoare în incinta Palatului Buckingham

Zona din jurul palatului a fost izolată în urma incidentului de marți, de la ora 19:00, care a avut loc cu doar câteva zile înainte de încoronarea Regelui Charles al III-lea, scrie The Telegraph.

Poliția a declarat că bărbatul avea asupra sa o geantă suspectă, iar bunurile sale sunt acum investigate, în timp ce o zonă din fața palatului a fost evacuată.

„Nu am avut timp să mă gândesc. Ofițerii au reținut rapid un bărbat marți, 2 mai, în jurul orei 19:00, după ce acesta s-a apropiat de porțile Palatului Buckingham și a aruncat o serie de obiecte - suspectate a fi cartușe de armă de vânătoare - în incinta Palatului. Acestea au fost recuperate și vor fi duse pentru o examinare de specialitate. Nu au fost raportate focuri de armă sau răniți. Bărbatul a fost arestat sub suspiciunea de posesie de armă ofensivă și va fi dus în custodia poliției. Au fost instituite trupe după ce bărbatul a fost găsit, de asemenea, în posesia unei genți suspecte. Specialiștii sunt prezenți și vor evalua obiectul”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Având în vedere încoronarea din acest weekend, poliția antiteroristă este în alertă maximă.

„Doar patru zile până la Încoronare. Fie că plănuiți să vă îndreptați spre Londra, să mergeți la o petrecere de stradă sau să faceți cu totul altceva, asigurați-vă că rămâneți atenți”, a publicat Brigada de Combatere a Terorismului pe Twitter.

Oamenii sunt rugați să raporteze orice activitate suspectă prin intermediul site-ului web al brigăzii.

BREAKING: Man has been arrested outside Buckingham Palacehttps://t.co/IcwTnK8uva

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oyXjfMGrNp