Nou scandal în casa regală: Acord secret între Buckingham și un grup de presă. William ar fi primit bani în numele lui Harry

S-a aflat abia acum, din documentele avocaților prințului Harry. Pentru că fratele moștenitorului coroanei este cel care a dat în judecată tabloidele patronate de magnatul Murdoch.

Între timp, la Londra toată lumea se pregătește pentru încoronarea regelui Charles, care va avea loc peste mai puțin de două săptămâni.

Grupul de presă condus de magnatul Rupert Murdoch a fost dat în judecată de prințul Harry pentru abuzurile comise de tabloidele The Sun şi News of the World - săptămânal care în prezent nu mai există.

Harry a acuzat cele două publicații de hărțuire telefonică, interceptarea unor convorbiri private şi de obţinerea unor informaţii private despre el și soția sa, Meghan.

Însă, pentru a se evita un proces cu mărturii delicate pentru familia regală, a fost încheiat un acord secret între palatul Buckingham și grupul de presă, în 2020. Prințul Wiliam, susțin avocații fratelui său - ar fi primit o mare sumă de bani în numele lui Harry.

Numai că ducele de Sussex mai are două procese - cu tabloidele Daily Mirror și Daily Mail - tot pentru asaltul în viața privată.

Pregătiri pentru încoronarea prințului Charles

Între timp continuă febra pregătirilor pentru încoronarea regelui Charles. Hotelurile și cluburile așteaptă vizitatori din țară și din străinătate, în număr cât mai mare.

Două turiste din Belgia, mamă și fiică, au fost printre primele purtate prin Londra într-un nou tur cu tema încoronării.

Turiștii sunt plimbați într-un autobuz de epocă roșu și etajat. Primesc ceai englezesc, servit după tot tipicul, de un fost majordom regal.

Fiica spune că excursia este un cadou pentru mama ei, care împlinește 64 de ani.

Fiică: „Odată în viață apare ocazia unei încoronări, cum va fi pentru regele Charles. Este și o oportunitate s-o serbăm astfel pe mama”.

Mamă: „Da, așa îmi voi aminti mereu încoronarea regelui Charles al III-lea”.

Ca să atragă vizitatorii din țară și din străinătate, hotelurile din Londra oferă pachete speciale, meniuri și decor cu tematica încoronării.

Un hotel favorit pentru membrii familiei regale și celebrități a recreat decorațiuni care amintesc de ceremonia încoronării fostei regine Elisabeta a II-a, acum 70 de ani.

Luca Virgilio, manager general The Dorchester: „E o mare ocazie, cum apare odată în viață. Este o nouă poveste pe care o putem spune despre acest minunat oraș (Londra), un basm cu capete încoronate și cu toată ceremonia din jur”.

Un alt hotel din apropierea Hyde Park le servește clienților „ceaiul de la ora 5" așa cum îl preferă noul monarh - ceai indian - Drajeling dar și senvișuri cu friptură de vită, iar ca desert o prăjitură cu prune. Plus un cocktail creat cu ocazia încoronării - cu același ceai întărit cu câțiva stropi de martini și înnobilat cu aur comestibil.

Zilele încoronării vor aduce câștiguri binevenite pentru afacerile din Londra, în special hoteluri, pub-uri și restaurante.

Patricia Yates, CEO VisitBritain/VisitEngland: „În timpul pandemiei de Covid, industria turismului s-a închis. A suferit pierderi de aproximativ 149 de miliarde de lire sterline. Evenimente de genul acesta chiar permit să mai recuperăm din pierderi, nu-i așa? Pun din nou Marea Britanie pe scena mondială”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 25-04-2023 18:02