Crucea Roșie cere cursuri de prim-ajutor obligatorii în școli, după ce o elevă a intrat în stop cardio-respirator în clasă

„Periodic, aflăm de copii care își pierd viața la școală… E un fapt, din păcate, regretabil. Concret, în cazul situației de la Oradea, șansele de supraviețuire ale fetiței ar fi scăzut cu 10%, la fiecare minut trecut fără ca învățătoarea să intervină. După doar 4 minute, ar fi putut apărea leziunile cerebrale. Iar șansele de supraviețuire, în cazul în care creierul nu ar fi fost oxigenat o perioadă mai lungă de timp, s-ar fi apropiat de zero!”, atrage atenția Adrian Armășelu, manager Prim-Ajutor în cadrul Crucii Roșii Române.

Profesoara făcuse un curs de prim-ajutor

Cu două săptămâni în urmă, Florentina Ban, învățătoarea fetiței, și alți 40 de colegi au participat la cursul de prim-ajutor susținut în școală de instructorii acreditați ai Filialei de Crucea Roșie Bihor. Inspirația de moment și cunoștințele dobândite la curs au ajutat-o pe învățătoare să aplice neîntârziat manevre de resuscitare. Conform dascălilor, cu această ocazie părinții fetei au aflat că ea suferă de o afecțiune cardiacă, dar și că manevrele de prim-ajutor aplicate fără întârziere i-au salvat viața.

„Nu m-am pierdut cu firea pentru că am participat la curs și am știut ce am de făcut. Cu siguranță aș face-o încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Nu aș avea nicio reținere”, a declarat, pentru Crucea Roșie Română, învățătoarea de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Oradea.

Cursuri de prim-ajutor la Crucea Roșie

Cursurile de prim-ajutor ale Crucii Roșii Române sunt susținute de instructori atestați de către Centrul Global de Referință în Primul Ajutor (GFARC) și oferă participanților modalități de salvare a vieții până la sosirea ambulanței. Detalii pot fi găsite AICI.

Cursul de prim-ajutor se finalizează cu un examen, în urma căruia fiecare participant primește un certificat de absolvire, care confirmă că persoana este instruită să acorde primul ajutor. Programa de curs este armonizată la nivel national, în conformitate cu ghidurile Centrului Global de Referință în Primul Ajutor (GFARC).

