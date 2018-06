Un artist australian s-a îngropat într-o şosea aglomerată. Va sta 72 de ore sub pământ

Agerpres

Un artist australian în vârstă de 73 de ani s-a îngropat, joi noapte, într-o şosea aglomerată din capitala Tasmaniei, pentru proiectul „Underneath the Bitumen – the Artist”.

Mike Parr va sta într-o cutie din metal, sub strada Macquarie din Hobart, timp de 72 de ore, potrivit The Guardian, preluat de Agerpres. El va desena, medita, posti şi citi „The Fatal Shore” al lui Robert Hughes. Artistul urmează să fie scos, duminică, la ora locală 21.00.

Pentru acest performance, o secţiune din stradă a fost blocată, asfaltul tăiat şi containerul plasat într-o groapă făcută cu excavatorul.

Containerul din fier măsoară 4,5m x 1,7m x 2,2m şi a fost construit de o echipă de la Dark Mofo, festival de arte aflat în desfăşurare la Hobart.

Un tub a fost montat pentru a asigura aerisirea lui.

Potrivit organizatorilor Dark Mofo, acţiunea artistului este „un răspuns la violenţa totalitară a secolului 20” şi nu reprezintă istoria Tasmaniei, ci experienţa globală.

Unii reprezentanţi ai grupurilor indigene au fost în dezacord cu artistul, spunând că ideea este o insultă la adresa membrilor comunităţii aborigene.

Acest performance a fost conceput în urmă cu un deceniu, pentru un festival al artelor din Germania, însă probleme privind sănătatea şi siguranţa au făcut ca el să nu fie realizat.

Consiliul oraşului Hobart a aprobat luna trecută lucrarea, iar plata pentru lucrările stradale va fi făcută de Dark Mofo.

