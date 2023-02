Scurt istoric al protestelor din Rusia împotriva invaziei din Ucraina. Mii de ruși au fost arestați – FOTO & VIDEO

Primele proteste au izbucnit în seara de 24 februarie 2022, după ce Vladimir Putin a anunțat o „operațiune militară specifică” împotriva Ucrainei. Mai multe rachete au lovit ținte militare, dar și clădiri civilie și administrative.

Aproximativ 1.700 de persoane care manifestau împotriva invaziei ruse în Ucraina au fost arestate la Moscova şi Sankt-Petersburg, pe motiv că au încălcat interdicţia pentru adunări decretată de autorităţile ruse. Proteste au avut loc în 40 de orașe din Federația Rusă, potrivit BBC.

Manifestații au avut loc și la Novosibirsk și Ekaterinburg.

Poliţia rusă a reţinut 5.020 de persoane în timpul unui protest din Rusia care a avut loc pe 6 martie 2022, a anunțat grupul de monitorizare OVD-Info.

Conform Reuters, aceste proteste au înregistrat un număr similar de arestări cu cele din 2021, când mii de persoane au cerut eliberarea criticului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, după ce acesta a fost arestat la întoarcerea din Germania, unde primise îngrijiri medicale după o otrăvire cu agent neurotoxic.

Peste 260 de persoane care au manifestat pe 13 martie 2022 față de intervenţia militară rusă din Ucraina au fost arestate în Rusia, conform ONG-ului specializat în monitorizarea protestelor OVD-Info.

La Moscova, câteva zeci de persoane au sfidat interdicţia de a manifesta şi s-au adunat în Piața Manej din apropiere de Kremlin. Cel puţin 30 de manifestanţi şi un jurnalist au fost ridicați de poliţişti, potrivit AFP.

Mai mulţi poliţişti aveau inscripţionată litera „Z” pe cască, un semn de recunoaştere ce exprimă sprijinul pentru soldaţii ruşi desfăşuraţi în Ucraina.

După anunțul lui Vladimir Putin în privința mobilizării militare parțiale în Rusia, oamenii au început să se adune pentru proteste. Conform The Guardian, polițiștii ruși au arestat peste 1.000 de oameni în 38 de orașe, majoritatea fiind din Moscova și Sankt Petersburg.

The situation in #Moscow right now. pic.twitter.com/MUQdGp3DNc

La scurt timp după discursul lui Vladimir Putin, Serghei Șoigu – ministrul Apărării de la Moscova – a anunțat că Rusia va mobiliza 300.000 de rezerviști pentru a-și întări poziția militară pe teritoriul ucrainean.

După anunțul președintelui Rusiei privind mobilizarea parțială, tarifele biletelor de avion cu plecare din Rusia au crescut. Un bilet pentru ruta Moscova-Dubai, de exemplu, ajungea la prețul de 5.000 de dolari sau mai mult, peste 10.000 de dolari de-a lungul zilei.

În jurul orei 18:00, 21 septembrie 2022, au început protestele în Rusia, iar o oră mai târziu erau anunțate peste 100 de arestări.

Sankt Petersburg, Moscova și Kaliningrad au fost doar trei dintre orașele Rusiei în care oamenii au ieșit pe străzi pentru a protesta față de decretul privind mobilizarea parțială.

Câteva ore mai târziu erau anunțate peste 1.000 de arestări în 38 de orașe din Rusia.

In the center of St. Petersburg, people also came out. pic.twitter.com/wtVm2M67wu

Oficialii de la Moscova au anunțat că, dacă se vor organiza proteste ilegale, persoanele participante vor fi pedepsite conform legii: vor fi condamnate la 15 ani de închisoare.

Peste 700 de persoane au fost reţinute la Moscova şi în alte oraşe ale Rusiei la protestele din 24 septembrie 2022, afirmă ONG-uri citate de agenţia EFE.

Aceste proteste, care au urmat celor din 21 septembrie 2022, au fost convocate de mişcare Vesna sub tema „Adunarea femeilor în negru”. „Am răbdat destul! Am tăcut prea mult! Nu vrem ca bărbaţii noştri să moară pentru jocurile politicienilor. Ieşiţi îmbrăcate în negru în pieţe!”, îndeamnă apelul lansat de activiştii din Vesna.

Protestele anti-război din Rusia au luat forma comemorării victimelor ucrainene, în timp ce rușii au început să depună flori la statuile unor scriitori ucraineni din zeci de orașe rusești, relatează The Moscow Times.

Potrivit sursei citate, totul a pornit după atacul cu rachete din luna ianuarie a acestui an asupra orașului Dnipro.

Atacul asupra Dnipro a avut loc într-o sâmbătă după-amiază, potrivit oficialilor ucraineni, cu o rachetă de croazieră rusă Kh-22 – concepută pentru a fi folosită împotriva navelor. Echipajele de salvare au lucrat zile întregi în ruinele clădirii, încercând să găsească supraviețuitori. Cel puțin 46 de persoane, inclusiv șase copii, au fost ucise și peste 80 au fost rănite.

People continue to lay flowers at the monument to Taras Shevchenko in St.Petersburg, in memory of the victims of the missile strike in #Dnipro. pic.twitter.com/4LOp7iUPxT