Război în Ucraina. Rusia își concentrează forța maximă pentru a captura Bahmut înainte de 24 februarie

Ucraina anunță că a reperat șase baloane rusești care se mișcau deasupra Kievului sub influența vântului. 5 au fost doborâte. Administrația militară a precizat că e posibil că baloanele să fi avut echipamente de recunoaștere.

Obiectivul rușilor ar fi fost să detecteze și să neutralizeze apărarea anti-aeriană ucraineană.

La Bruxelles, țările NATO și-au reînnoit angajamentele de sprijinire a Kievului în fața amenințării ruse, care sporește pe zi ce trece.

La capătul reuniunii miniștrilor apărării din statele NATO, responsabilii Alianței și-au reafirmat sprijinul neclintit fata de Kiev.

Jens Stoltenberg: ”Vreau să salut noile promisiuni de sprijin pentru Ucraina făcute de aliații din NATO, inclusiv mai multe echipamente grele și instructaj. Ucraina are acum ocazia de a schimba decisiv raportul de forțe pe front, iar timpul este vital pentru Kiev. Miniștrii NATO au discutat și despre mărirea capacității de producție a industriei militare, pentru a reface stocurile de arme și muniții.”

Tocmai pentru urgența livrărilor pledase și liderul ucrainean în ultimul său mesaj, în condițiile în care situaţia din prima linie a frontului din Est este tot mai dificilă: "Putem vedea că acum Kremlinul încearcă să stoarcă din Rusia tot potenţialul de agresiune posibil. Prin urmare, viteza de reacție este foarte importantă în luarea deciziilor. În punerea lor în aplicare, în livrare, în formare. Viteza salvează vieţi, viteza aduce înapoi siguranţa."

Forțele ucrainene au aruncat marți în aer un pod situat între Bahmut și Konstantivka. Decizia este interpretata de analiști drept un semn că forțele Kievului iau în calcul retragerea, după ce rușii au sporit enorm presiunea, iar jurnaliștii au semnalat secarea stocurilor de muniție pentru artilerie ale ucrainenilor.

Kremlinul pare să-și concentreze forța maximă pentru a captura Bahmutul înainte de 24 februarie, la împlinirea unui an de la invazie, iar pentru asta arunca neîncetat valuri de soldați în lupte.

Potrivit secretarului britanic al apărării, Ben Wallace, Moscova ar fi angajat în Ucraina 97% din efectivele și capacitățile armatei.

General Mark Milley, șeful Apărării SUA: ”Rusia a pierdut. A pierdut din punct de vedere strategic, operațional și tactic și plătește un preț enorm pe câmpul de luptă. Este un război de uzură cu pierderi foarte mari. Conducerea și morala sunt precare, dar numerele sunt de partea lor.”

Niciuna dintre părți nu raportează numărul de victime, dar și ucrainenii și rușii descriu bătălia de la Bahmut drept cea mai sângeroasă. În orașele Rusiei apar noi cimitire pentru soldații uciși în război, cum este acesta în Vladivostok.

Iar armata ucraineană susține că soldații ruși morți și mercenarii sunt incinerați „non-stop” pe teritoriul peninsulei Crimeea. Ministerul britanic al Apărării a anunțat zilele trecute că rușii au pierdut în medie peste 800 de oameni zilnic, în ultimele săptămâni. Doar în zona Vuledar, mai multe asalturi rusești recente au fost pur și simplu spulberate de artileria, minele și dronele ucrainene.

David McKenzie, Kiev, Ucraina: ”Daca analizați tacticile rușilor, mai ales în zona Vuledar, vi se pare că au vreo noimă?”

Katerina Stepanenko, analist, Institute for the Study of War: ”Chiar nu! Este de-a dreptul absurd că încearcă să avanseze într-o coloana mecanizată, ceea ce îi transformă într-o tintă extraordinar de vulnerabilă”.

Pe de alta parte, ucrainenii încearcă să reziste cu minimum de trupe, în timp ce pregătesc rezerve impresionante în spatele frontului, pentru o ofensivă majoră în săptămânile următoare.

Lloyd Austin, secretarul american al Apărării: "Ucraina vrea să creeze un avânt. Ne aşteptăm să-i vedem lansând o ofensivă undeva în primăvară."

Cât despre informația că rușii ar masa avioane și elicoptere lângă granița cu Ucraina, pentru o viitoare campanie de bombardamente, occidentalii nu confirmă acest lucru, cel puțin deocamdată.

Lloyd Austin, secretarul american al apărării: ”În ceea ce priveşte comasarea sau nu de către Rusia a avioanelor sale de luptă pentru vreun masiv atac aerian - nu vedem acest lucru în prezent. Știm că Rusia are un număr substanțial de avioane în inventarul său și că mai are încă multe capacități disponibile.”

Pe de altă parte, în raportul anual, serviciul norvegian de informații semnalează că Rusia a început să desfășoare nave tactice dotate cu arme nucleare în Marea Baltică, pentru prima dată în ultimii 30 de ani.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-02-2023 19:20