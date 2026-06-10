UE face primul pas spre etichetarea conținutului creat cu IA. Ce curpinde codul voluntar de bune practici

Aplicarea acestui cod se va face în mod voluntar, iar documentul stabileşte măsuri practice pentru a ajuta furnizorii şi operatorii de sisteme de IA generativă să îndeplinească obligaţiile de transparenţă prevăzute în Regulamentul privind IA, care se vor aplica de la 2 august 2026, notează Agerpres.

De la acea dată, Regulamentul privind IA va impune o etichetare clară în cazurile-cheie. Deepfake-urile şi textele generate sau manipulate de IA publicate cu privire la chestiuni de interes public trebuie să fie etichetate în mod clar, potrivit unui comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Utilizatorii trebuie, de asemenea, să fie informaţi atunci când interacţionează cu un sistem de IA interactiv, cum ar fi un robot de chat. Aceste cerinţe de transparenţă ajută oamenii să recunoască atunci când conţinutul a fost generat sau modificat de IA, reducând riscul de înşelăciune şi manipulare.

Codul a fost elaborat de şase experţi independenţi, cu contribuţii din partea a peste 180 de părţi interesate, precizează executivul comunitar. Printre participanţi s-au numărat furnizori şi operatori de sisteme şi modele de IA interactive şi generative, asociaţii care reprezintă operatorii, întreprinderi mici şi mijlocii, mediul academic, sectorul public şi organizaţiile societăţii civile.