„Cred că săptămâna viitoare, când experţii vor fi pe teren, vor evalua situaţia şi vor oferi asistenţă, pentru că vin cu capacitatea de a ajuta”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă.

El a subliniat „o oportunitate pentru ambele părţi”, Kievul sperând să obţină, în schimb, rachete pentru sistemele sale americane Patriot, esenţiale pentru Ucraina împotriva rachetelor ruseşti.

Conflictul din Iran a ajuns la a noua zi, iar luptele se intensifică. Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune, relatează CNN. Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii acestui organism clerical iranian. Ei nu au dezvăluit numele celui desemnat, relatează AFP.