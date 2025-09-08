Ucraina neutralizează amenințările și recuperează teren pierdut deși forțele ruse au un avantaj de 3 la 1 pe front

08-09-2025
Rusia atac ucraina
Getty

Forţele ruse au o superioritate numerică de 3 la 1 în oameni şi mijloace tehnice faţă de armata ucraineană pe front, a declarat luni şeful forţelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, transmite EFE.

Sabrina Saghin

În zonele frontului prioritare pentru Rusia, unde armata rusă îşi concentrează cele mai multe trupe, această superioritate ajunge până la 4 la 1 şi chiar 6 la 1, a adăugat comandantul ucrainean.

Şeful armatei ucrainene a afirmat, însă, că trupele sale au reuşit să stabilizeze axele unde situaţia se deteriorase cel mai mult pentru ucraineni. Sîrskîi s-a referit în special la fronturile Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk şi Liman.

Ucrainenii recuceresc teritoriu în Dobropillea și Pokrovsk

Pe axele din Dobropillea, forţele ucrainene au recucerit 25,5 kilometri pătraţi în august. La rândul lor, ruşii au cucerit 13,5 kilometri pătraţi de teritoriu pe acest front.

Pe frontul de la Pokrovsk, Ucraina a câştigat 26 de kilometri de teritoriu luna trecută, în timp ce ruşii au cucerit 5 kilometri pătraţi.

atac rusia
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Tot în august, trupele ruse au reuşit să pătrundă în grupuri mici în spatele liniilor ucrainene, în apropierea aglomerărilor urbane Pokrovsk şi Mîrnohrad din regiunea Doneţk. Potrivit lui Sîrskîi, armata ucraineană a reuşit să neutralizeze această ameninţare şi să împiedice străpungerea frontului sau încercuirea trupelor ucrainene. 

Cel mai mare atac rus asupra Ucrainei

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Din februarie 2022, când au invadat Ucraina, ruşii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan, consemnează duminică Reuters, preluat de Agerpres.

Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că loviturile au vizat complexul militar-industrial ucrainean şi infrastructura de transport.

