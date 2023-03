Ucraina, acuzată că a lansat multiple atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei. O bază militară importantă, avariată

Canalul de război rusesc Rybar a anunțat atatcul din Yeysk pe platforma Telegram, susținând că a fost comisă de o dronă ucraineană cu rază lungă de acțiune Tu-141 Strizh.

Surse ucrainene au afirmat, de asemenea, că atacul a avut loc la aerodromul militar din regiunea Krasnodar, iar o imagine părea să arate o explozie. 'Rezidenții presupun că ar putea fi vorba chiar de rachete care au lovit aerodromul”, a afirmat un cont, potrivit Daily Mail.

Oficialii ruși au negat orice atac, dar localnicii au raportat două explozii puternice.

Apoi a fost văzut fum negru ieșind de pe aerodromul bazei pentru avioanele de atac folosite împotriva Ucrainei în războiul lui Vladimir Putin.

„Ceva a explodat de două ori și a fost foc. A avut loc o explozie la aerodrom”, a afirmat canalul Rybar, afirmând că este vorba despre un atentat ucrainean asupra bazei Yeysk.

An explosion occurred at the military air field near Russia's Yeysk on the eastern coast of the Azov Sea, according to local social media groups. pic.twitter.com/gQrfcrb4rn