Avocații lui Robinson au susținut că un judecător ar trebui să-i descalifice pe procurorii locali, deoarece fiica adultă a lui Chad Grunander, procuror adjunct al județului, a participat la mitingul din campusul unei universități din Utah, unde Kirk a fost împușcat mortal. Apărarea susține că decizia procuraturii de a solicita pedeapsa cu moartea la doar câteva zile după uciderea lui Kirk indică o „reacție emoțională puternică” din partea lui Grunander și sugerează un conflict de interese.

Procurorul neagă influența personală în decizia acuzării

Grunander și fiica sa au depus mărturie, marți, în fața judecătorului Tony Graf din Provo, Utah. Grunander a declarat în fața instanței că prezența fiicei sale la miting nu a jucat niciun rol în decizia procuraturii de a solicita pedeapsa cu moartea, iar procurorii au optat pentru această măsură deoarece considerau că dețineau suficiente dovezi împotriva lui Robinson.

Decizia privind pedeapsa cu moartea, luată înainte de arestare

Procurorul județului, Jeffrey Gray, a depus mărturie, marți, că luase în considerare solicitarea pedepsei cu moartea înainte ca autoritățile să-l aresteze pe Robinson și a declarat că își anunțase intenția din timp, întrucât cazul atrăsese deja o atenție semnificativă din partea publicului.

Mărturia a fost făcută în contextul în care apărarea și acuzarea încearcă să clarifice aspectele procedurale ale cazului înainte de proces, inclusiv dacă videoclipurile grafice ale crimei ar trebui prezentate în instanță.

Dispută privind accesul mass-media și imaginile grafice

Avocații lui Robinson au cerut judecătorului să blocheze difuzarea imaginilor și au solicitat interzicerea tuturor camerelor de filmat în sala de judecată, argumentând că acoperirea mediatică „extrem de părtinitoare” ar putea împiedica dreptul clientului lor la un proces echitabil.

Văduva lui Kirk, procurorii și avocații mass-media au îndemnat judecătorul să mențină procedurile deschise.

„În absența transparenței, speculațiile, dezinformarea și teoriile conspiraționiste sunt susceptibile să prolifereze, erodând încrederea publicului în procesul judiciar”, a scris avocatul Erikăi Kirk într-un document depus luni la tribunal. „Un astfel de rezultat nu servește nici intereselor justiției, nici celor ale doamnei Kirk”, a adăugat el.

Experții avertizează asupra influenței mediatice asupra juraților

Avocații lui Robinson au afirmat însă că mass-media a devenit un „investitor financiar” în acest caz și au acuzat presa că încearcă să afle ce le-a șoptit inculpatul avocaților săi, folosind cititori de pe buze. În timpul unei audieri luna trecută, un operator de cameră de televiziune a făcut un zoom pe fața lui Robinson, încălcând ordinele instanței.

Experții juridici au susținut validitatea preocupărilor echipei de apărare. Acoperirea mediatică în cazuri de mare interes public, precum cel al lui Tyler Robinson, poate avea un „efect de părtinire” direct asupra potențialilor jurați, a declarat Valerie Hans, profesor la Facultatea de Drept Cornell.

„Au existat videoclipuri despre crimă, imagini și analize, precum și întreaga poveste a modului în care acest inculpat a ajuns să se predea”, a spus Hans, expert de renume în sistemul juraților. „Când jurații vin la proces cu acest tip de informații din mass-media, acestea le influențează modul în care percep probele prezentate în sala de judecată.”

Vizionarea acestor videoclipuri ar putea face oamenii să gândească: „Da, a fost un act deosebit de odios, atroce sau crud”, a mai spus Hans.

Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți aliați ai lui Donald Trump, iar organizația sa, Turning Point USA, a jucat un rol semnificativ în susținerea campaniei lui Trump pentru 2024. Se preconizează că atenția națională și retorica politică din jurul cazului vor complica și mai mult eforturile de a asigura un proces echitabil pentru Robinson.

Chiar înainte ca Robinson să fie acuzat, oamenii au tras concluzii pripite despre cine ar putea fi autorul împușcăturilor și ce orientare politică ar avea, a spus Teneille Brown, profesor de drept la Universitatea din Utah.

„Oamenii doar proiectează propria lor percepție asupra a ceea ce cred că s-a întâmplat, iar acest lucru creează îngrijorări cu privire la capacitatea lor de a fi deschiși să asculte dovezile reale prezentate”, a spus ea.

Robinson nu a depus încă o pledoarie în acest caz. Procurorii au declarat că el a fost legat de crimă prin dovezi ADN. Potrivit acestora, el i-ar fi trimis un mesaj partenerului său romantic în care spunea că l-a vizat pe Kirk pentru că „s-a săturat de ura lui”.