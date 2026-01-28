Controversatul Stephen Miller, consilier al președintelui Trump, a mers până la a admite că agenții ICE nu au respectat protocolul în tragicul incident din Minneapolis.

Însă comentatorii cred că declarațiile împăciuitoare reprezintă mai degrabă o schimbare de comunicare decât o renunțare la agenda de reprimare violentă a imigrației.

Doi agenți ai Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor - ICE au tras în Alex Pretti, se arată în raportul inițial transmis Congresului.



Raportul rezultat după investigația inițială a ICE arată că un agent a strigăt de mai multe ori "Are o armă" înainte ca doi ofițeri să deschidă focul. Însă analiza imaginilor filmate de martori arăt ca Pretti nu şi-a atins arma în cursul incidentului. Mai mult decât atât, agenţii au tras după ce unul de-al lor luase arma lui Pretti şi se depărtase cu ea.

Reporter: Ce aveți de spus familiei lui Alex Pretti?

Donald Trump, președintele SUA: ”Ei bine, analizez întreaga situație. Iubesc pe toată lumea. Îi iubesc pe toți oamenii noștri. Îi iubesc și familia lui. Este o situație foarte tristă”.

Chiar dacă și-a schimbat vizibil tonul cu privire la moartea tragică a lui Pretti, preşedintele a criticat faptul că acesta era înarmat în momentul incidentului.



Donald Trump, președintele SUA: ”Nu poți avea arme. Nu poți intra cu arme (la manifestații), pur și simplu nu poți. Dar este, pur și simplu, un incident extrem de nefericit”.



Declaraţia îl pune pe Trump în conflict atât cu unii republicani, cât și cu organizațiile care susțin dreptul la port-armă, unul dintre cele mai loiale blocuri electorale ale partidului.

Pe de altă parte, pentru prima dată, republicanii se distanţează de președinte în ceea ce o privește pe Kristi Noem, Şefa Departamentului pentru Securitate Internă.



Chuck Schumer, liderul democraților din Senatul american: ”Dacă avem încredere în propriii noștri ochi și în urechile noastre, și nu în propagandă administrației Trump, este destul de clar că Alex a fost ucis cu sânge rece”.

Imediat după uciderea lui Alex Pretti, mai mulţi responsabili ai administraţiei Trump, inclusiv Kristi Noem şi Stephen Miller, au descris victima drept un "potențial asasin" sau "terorist intern".

Potrivit publicației Axios, oamenii lui Trump ar fi fost induși în eroare de raportul inițial al agenților federali de pe teren, în care aceștia au sugerat că Alex Pretti a scos un pistol.



