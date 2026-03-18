"Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am 'termina' cu ce a mai rămas din Statul Terorist Iran şi am lăsa Ţările care o folosesc, noi nu, răspunzătoare de aşa-zisa 'Strâmtoare'? Asta i-ar băga în priză, chiar rapid, unii din 'Aliaţii' noştri care nu reacţionează. Preşedintele DJT", a scris liderul de la Casa Albă în reţeaua sa Truth Social, folosind ca de obicei majusculele după propriile sale reguli.

AFP observă că Trump este iritat de câteva zile de refuzul principalilor aliaţi ai SUA din NATO, printre care Franţa şi Regatul Unit, de a-i ajuta pe americani să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă vitală pentru 20% din transporturile internaţionale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Iranul a blocat ruta respectivă ca reacţie la loviturile americano-israeliene începute în 28 februarie, care l-au ucis din primele ore pe fostul conducător suprem de la Teheran, ayatollahul Ali Khamenei. Agenţia citată remarcă de asemenea afirmaţiile aparent contradictorii ale lui Trump în acest context.

Marţi, el a apreciat că refuzul multor ţări din NATO de a se alătura Statelor Unite este "o greşeală într-adevăr stupidă"; apoi a dat asigurări că americanii nu au nevoie de ajutor; apoi, că "un pic de ajutor" ar fi util pentru deminarea strâmtorii. În acelaşi timp, forţele SUA au lansat bombe anti-buncăr asupra unor instalaţii de rachete iraniene din apropiere.