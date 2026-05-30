"Cei mici sunt invitaţi să participe la o varietate de ateliere interactive şi educative - de la pictură pe nisip, colorat zmee, reciclare creativă, modelaj de baloane, improvizaţie şi experimente de ştiinţă distractivă, până la activităţi dedicate descoperirii lumii reptilelor, susţinute de Reptiland", a informat ARCUB.

Un atelier interactiv de prim ajutor şi gestionare a situaţiilor de urgenţă este organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov.

Totodată, publicul este invitat să descopere atelierele de pictură pe lemn în stil săsesc, de pictură pe sacoşe, pietre şi semne de carte din lemn, photo corner, activităţi inspirate de Festivalul Săptămâna Haferland, care se va desfăşura în zece sate săseşti transilvănene la începutul lunii august, menţionează sursa citată.

Seria activităţilor va include: hub-ul creativ pentru juniori, susţinut de Fieldstar, şi turul ghidat "Oraşul construit şi oraşul pierdut", dedicat descoperirii oraşului prin poveştile sale mai puţin cunoscute.

"Atmosfera de sărbătoare va fi conturată cu parade şi momente itinerante cu personaje îndrăgite, precum Donald & Daisy, Lilo&Stitch şi Sonic, dar şi Parada personajelor de poveste susţinută de Teatrul 'Ion Creangă' sau Parada Jugendblaskapelle Kronstadt, prezentată de protagoniştii Festivalului Săptămâna Haferland", adaugă ARCUB.

Teatrul Ion Creangă va prezenta spectacolul pentru copii "Magia Ghicitorilor", iar Teatrul de Animaţie Ĺ˘ăndărică îi invită pe cei mici la spectacolul "Motanul Încălţat".

Nu vor lipsi momente de magie susţinute de Magitot, performance-uri cu marionete, recitaluri corale din Programul Naţional Cantus Mundi şi spectacolul muzical pentru copii "Călătorie muzicală în lumea Tzitzi-Poc".

Participanţii vor putea descoperi, de asemenea, expoziţia de automobile "Antebelum la Palat", organizată de Retromobil Club România în zona Parcului Kretzulescu, care aduce pe Calea Victoriei o selecţie de automobile antebelice şi o incursiune în patrimoniul automobilistic al începutului de secol XX.

"Unul dintre cele mai aşteptate momente ale weekendului va avea loc sâmbătă, între orele 18:00 şi 20:00, în zona Palatului CEC, unde copiii şi părinţii sunt invitaţi la "Confetti Party & Kids DJ Set", powered by Kiss FM. Conceput ca un moment de celebrare a Zilei Copilului în spaţiul public, evenimentul aduce muzică, dans, animaţie şi o ploaie de confeti pe Calea Victoriei, într-un format dedicat copiilor de toate vârstele", anunţă organizatorii.

Programul complet este disponibil pe www.arcub.ro şi www.pmb.ro.

* Traseu şi restricţii de circulaţie:

"Străzi Deschise" are loc pe segmentul de drum cuprins între bd. Dacia şi Splaiul Independenţei, fără afectarea traficului rutier în intersecţii.

Traficul rutier va fi restricţionat atât pentru conducătorii de autovehicule, cât şi pentru biciclişti şi utilizatori de trotinete, informează Brigada Rutieră.

Pe durata restricţiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecţiile cu bd. Dacia, str. C.A. Rosetti, str. Ştirbei Vodă, str. Ion Câmpineanu şi bd. Regina Elisabeta.

Perimetrele restricţionate vor fi împrejmuite corespunzător, astfel încât în zonele de travers auto, pietonii să fie direcţionaţi către trotuare, respectiv treceri pentru pietoni, spun poliţiştii rutieri.

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, sub supravegherea autorităţilor.

Rute alternative:

- Piaţa Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei; Piaţa Victoriei - str. Buzeşti - str. Berzei.

Sâmbătă şi duminică, str. Ion Brezoianu nu devine pietonală.