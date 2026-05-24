În cadrul unei convorbiri telefonice sâmbătă seara, preşedintele american „a indicat clar că va rămâne ferm în negocieri cu privire la cererea sa de lungă durată de demontare a programului nuclear iranian şi de retragere a întregului uraniu îmbogăţit de pe teritoriul iranian şi că nu va semna niciun acord final în absenţa acestor condiţii”, a precizat sursa respectivă într-un comunicat. În timpul conversaţiei, Benjamin Netanyahu a afirmat că ţara sa îşi va păstra „libertatea de acţiune în faţa ameninţărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, iar preşedintele Trump şi-a reafirmat sprijinul pentru acest principiu”, potrivit sursei menţionate.

Benjamin Netanyahu „şi-a exprimat din nou recunoştinţa faţă de preşedintele Trump pentru angajamentul său de lungă durată şi excepţional în favoarea securităţii Israelului”, a adăugat sursa.

Statele Unite şi Iranul încearcă să finalizeze un acord care să pună capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, însă mass-media iraniană şi americană au anunţat mai devreme că problema nucleară va fi amânată pentru o dată ulterioară.

În ultimele zile, mass-media americană a relatat despre strategii divergente între Donald Trump şi aliatul său israelian, primul insistând asupra unei soluţii diplomatice, în timp ce cel de-al doilea ar dori reluarea luptelor.