Trump explică de ce vrea să scoată SUA din NATO: „Este o rușine”. Ultimatum pentru țările europene din Alianță

Într-un interviu pentru postul american NBC, Trump a declarat, inclusiv ca nu exclude ca în anumite condiții să scoată America din NATO.

Jurnalistă: Ucraina ar trebui să se aștepte la mai puțin sprijin din partea Statelor Unite după ce veți prelua mandatul de președinte?

Donald Trump: Probabil. Cu siguranță.

Jurnalistă: Ați spus că veți pune capăt războiului în 24 de ore. Lucrați la acest plan?

Donald Trump: Da.

Jurnalistă: Ați vorbit cu Putin?

Donald Trump: Nu, nu am vorbit.

Jurnalistă: Nu ați vorbit cu Putin de când ați fost ales?

Donald Trump: Nu. Adică n-aș vrea să discut despre asta, dar nu am vorbit cu el recent.

Jurnalistă: Deci ați vorbit cu președintele Putin de când ați fost ales?

Donald Trump: Nu vreau să spun nimic despre asta pentru că nu vreau să fac nimic ce ar putea afecta negocierile.

În același interviu, care a fost înregistrat înaintea întâlnirii de la Paris, cu Volodimir Zelenski, viitorul președinte a fost întrebat dacă va menține Statele Unite în Alianța Nord-Atlantică.

Trump: Ei (ceilalți membri) trebuie să-și plătească facturile. Dacă își plătesc facturile, absolut!

Jurnalistă: Dar nu și dacă nu își plătesc facturile?

Trump: NATO profită de noi. În primul rând, țările europene profită de noi în relațiile comerciale. Se comportă îngrozitor, nu ne cumpără mașinile, nu ne iau produsele alimentare, nu iau nimic. Este o rușine. Și pe deasupra, tot noi îi apărăm. (În primul mandat) am reușit să obțin sute de miliarde de dolari pentru NATO doar printr-o atitudine dură. Dacă își plătesc contribuțiile și dacă ne tratează corect, atunci răspunsul este: absolut, rămânem în NATO.

Jurnalistă: Dar, în caz contrar, ați lua în calcul retragerea?

Trump: Categoric, da!

Jurnalista NBC a vrut să știe și dacă republicanul a vorbit serios atunci când a amenințat cu majorări drastice ale taxelor vamale pentru importuri.

Kristen Welker, NBC: Economiști de toate orientările argumentează că, până la urmă, consumatorii achită nota de plată pentru taxele vamale crescute.

Trump: Nu cred asta.

Jurnalistă: Puteți garanta că familiile americane nu vor plăti mai mult?

Trump: Nu pot să garantez nimic. Nici măcar pentru ziua de mâine. Eu sunt un mare fan al taxelor. O să ne îmbogățească. Noi subvenționăm Canada cu vreo 100 de miliarde de dolari pe an. Subvenționăm Mexicul cu aproape 300 de miliarde pe an. Pai, n-ar trebui s-o facem. Ori, dacă tot le subvenționam atât, atunci să devină state ale noastre, să facă parte din SUA.

Pe de altă parte, Trump a devenit evaziv în momentul în care jurnalista a insistat pe tema dreptului la avort.

Jurnalistă: Veți limita accesul la pilula anti-avort când veți fi președinte?

Trump: Răspunsul este NU.

Jurnalistă: Vă angajați să n-o faceți?

Trump: Pai, mă angajez. Dar, știți cum e, lucrurile se mai schimbă. Nu vreau să fac ca Biden, care spunea că sub nicio forma nu-și va grația fiul.

Și dacă tot a venit vorba despre președintele democrat...

Kristen Welker, NBC: În cursul campaniei, ați spus că veți numi un procuror special care să-l ancheteze pe cel mai corupt președinte din istoria SUA, Joe Biden, și întreaga familie Biden. O să faceți asta, o să puneți procuratura pe urmele lui Joe Biden?

Trump: Eu vreau să meargă bine țării ăsteia. Nu ma mai întorc în trecut. Cea mai bună răzbunare este succesul!

În schimb, președintele ales Donald Trump are de gând să-i grațieze pe cei implicați în asaltul din 2021 asupra Capitoliului: „Și o voi face foarte repede. Din prima zi!”

Trump a adăugat ca ar putea exista "unele excepții" dacă indivizii au acționat "radical" sau "nebunește" în cursul asaltului soldat cu șapte morți și cu rănirea a peste 140 de poliţişti.

