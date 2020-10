Donald Trump este „foarte obosit” și „respiră cu dificultate”, susțin surse de la Casa Albă

Donald Trump s-a speriat după ce a fost diagnosticat cu Covid-19 vineri dimineață și a devenit din ce în ce mai alarmat peste noapte, pe măsură ce a dezvoltat simptome precum febră, a declarat o sursă aflată la curent cu starea președintelui, pentru CNN.

Unul dintre consilierii lui Trump a declarat că există motive de îngrijorare privind starea de sănătate a președintelui, despre care spune că este foarte obosit și respiră cu dificultate.

O sursă care este la curent cu situația lui Trump a declarat că oficialii de la Casa Albă au îngrijorări serioase cu privire la sănătatea lui președintelui, iar un oficial de top al administrației prezidențiale a declarat pentru CNN că Trump este „OK pentru moment, dar teama noastră este că lucrurile se pot schimba rapid”.

O altă sursă a declarat că starea președintelui este mai gravă decât cea a primei doamne Melania Trump.

Cu toate acestea, nu a existat niciun transfer de putere către vicepreședintele Mike Pence, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Alyssa Farah. "Președintele este la conducere", a spus ea.

Pe de altă parte, un oficial de la Casa Albă a subliniat vineri seara că nu există niciun motiv pentru care publicul să fie alarmat de starea lui Trump. Oficialul a recunoscut că Trump are de-a face cu unele simptome ale virusului și este „obosit”, dar starea președintelui nu se deteriorează. Oficialul a spus că există planuri de a ține publicul la curent cu sănătatea lui Trump în zilele următoare.

Președintele ia situația "foarte în serios", a adăugat el.

Potrivit datelor oficiale, cei aflaţi în categoria de vârstă din care face parte şi preşedintele american au un risc de deces din cauza COVID de 90 de ori mai mare decât tinerii cu vârste între 18 şi 29 de ani.

Darlene Superville, reporter Associated Press la Casa Albă: “Președintele are 74 de ani. Este un pic suprasponderal. Nu are cea mai sanatoasă dietă, nu prea face mișcare, în afara partidelor de golf din week-end-uri.”

Donald Trump este tratat cu Remdesivir şi “se odihneşte confortabil” după ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului său.

“Sunt bucuros să vă raportez că preşedintele este foarte bine. El nu are nevoie de oxigen suplimentar, dar în consultare cu specialiştii am ales să iniţiem terapia cu remdesivir. El a terminat prima doză şi se odihneşte confortabil”, a declarat Sean P Conley într-un comunicat publicat de Casa Albă.

Lui Trump i-a mai fost administrat și un cocktail de anticorpi și a mai luat vitamina D, zinc, melatonină și aspirină.

Unii experți susțin că administrarea unui astfel de tratament arată cât de îngrijorați sunt reprezentanții de la Casa Albă de starea președintelui.

„Știrea importantă este că a primit un medicament experimental. A primit un medicament care încă nu a fost aprobat de FDA”, a declarat medicul Jonathan Reiner, care l-a tratat în trecut pe vice-președintele Dick Cheney.