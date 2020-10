Mesajul transmis de Klaus Iohannis lui Donald Trump, infectat cu coronavirus

Şeful statului Klaus Iohannis i-a transmis vineri, într-un mesaj pe Twitter, preşedintelui SUA Donald Trump şi primei doamne Melania Trump „recuperare rapidă”, după ce cuplul prezindenţial de la Casa Albă a fost confirmat cu noul coronavirus.

„Cele mai bune urări preşedintelui Donald Trump şi Melaniei Trump pentru o recuperare completă şi rapidă”, a scris Klaus Iohannis, vineri pe Twitter.

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a anunţat vineri, într-un tweet, că a fost testat pozitiv cu covid-19, dar şi soţia sa, Melania, şi că intră în carantină la Casa Albă.

Melania Trump, a scris pe Twitter, la scurt timp după ce preşedintele a anunţat că amândoi au fost diagnosticaţi cu Covid-19, că şi-a amânat toate angajamentele şi i-a îndemnat pe americani să aibă grijă să fie în siguranţă.

Trump prezintă „simptome uşoare” de covid-19, boala cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, în urma unui test pozitiv, a declarat vineri un oficial de la Casa Albă, relatează Associated Press (AP) şi The New York Times (NYT).