”Ei omoară oameni nevonovaţi în întreaga lume de 47 de ani, iar acum eu, al 47-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, sunt cel care-i ucide. Ce onoare!”, a scris pe platforma sa Donald Trump.

”Suntem pe cale să distrugem total regimul terorist iranian, militar, economic şi altfel”, apreciază miliardarul.

”LIDERII LOR AU FOST ŞTERŞI DE PE SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI”

”Marina iraniană nu mai există, Forţelor lor Aeriene nu mai sunt, rachetele lor, dronele lor şi tot restul sunt pe cale să fie decimate, iar liderii lor au fost şterşi de pe suprafaţa Pământului”, se felicită locatarul Casei Albe.

”Problema cu Donald Trump este că nu este suficient de inteligent să înţeleagă că poporul iranian este o naţiune curajoasă, o naţiune puternică, o naţiune hotărâtă”, l-a atacat vineri, pe şeful statului american, şeful Consiliului Securităţii Naţionale iraniene, Ali Larijani, la televiziunea de stat, la o manifestaţie de Ziua Ierusalimului.

”Cu cât şi va creşte presiunile, cu atât va creşte hotărârea naţiunii”, a avertizat el.