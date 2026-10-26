A făcut un comentariu jignitor la un miting electoral de susținere a candidaților republicani pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

La un alt eveniment, a invitat-o cu o replică vulgară pe scenă pe cântăreața Nikki Minaj, căreia i-a admirat posteriorul.

La un miting electoral în Michigan, Trump a făcut referire la situația din Franța, pe care a asociat-o cu imigrația. Și a declarat că ar accepta imigranți din anumite țări, dar nu și din Norvegia, supărat că în această țară se află comitetul Nobel care nu i-a acordat lui premiul pentru Pace.

Donald Trump: „Nu prea iubesc Norvegia. De fapt, cinstit, Norvegia lasă mult de dorit. Norvegia a devenit o țară de rahat”.

La un alt miting electoral, Trump a adus-o pe scena pe cântăreața Nikki Minaj pentru a-i susține pe candidații republicani, în alegerile de peste o săptămână. Însă președintele octogenar a invitat-o să i se alăture cu o replică vulgară.

Donald Trump: „Apropo, am văzut un fund al naibii de frumos, al lui Nicki Minaj... E greu să nu-l remarci! Ridică-te în picioare, Nicki! Sper că Nicki nu s-a simțit jignită, noi o iubim pe Nicki. Este alături de noi de mult timp”.

Cântăreața s-a declarat "fanul numărul unu" al lui Trump, în ciuda faptului că a criticat unele dintre politicile acestuia în timpul primului mandat la Casa Albă.

Nicki Minaj, cântăreață: „Îl iubim pe Trump, îl iubim pe Trump! De când s-a întors, a schimbat energia din țara noastră și ne-a oferit un viitor pe care să-l așteptăm cu încredere, un viitor mai luminos pentru noi și pentru copiii noștri”.