Trump, atac dur la adresa Chinei: Incompetenţa Beijingului a provocat „o crimă în masă mondială”

„Un nebun din China tocmai a publicat un comunicat care acuză pe toată lumea cu excepţia Chinei pentru virusul care a ucis sute de mii de persoane", a postat pe Twitter liderul de la Casa Albă.

"Explicaţi-i vă rog acestui idiot că 'incompetenţa Chinei' şi nimic altceva, este ceea ce a provocat această crimă în masă mondială", a adăugat el.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!