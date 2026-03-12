Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, a anunțat pe X că „echipele au discutat o serie de subiecte și au convenit să rămână în contact".

Kirill Dmitriev, negociatorul rus, a mulțumit gazdelor – Witkoff, Jared Kushner - ginerele președintelui american și consilierul Casei Albe Josh Gruenbaum – pentru o întâlnire „productivă".

Discuțiile intervin după ce SUA au ridicat parțial sancțiunile impuse petrolului rusesc – măsuri instituite în urma invaziei din Ucraina din 2022 – pentru a tempera prețurile în contextul războiului cu Iranul.

Donald Trump declarase săptămâna aceasta că Putin, cu care a vorbit luni, dorește să fie „de ajutor" în criza din Orientul Mijlociu.