„Orice țară din lume ar cataloga un astfel de atac drept un act terorist” - a transmis președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Garnitura se afla în apropierea unui sat din regiunea Harkov, când a fost atacat de dronele rușilor. Circa 200 de călători se aflau în vagoanele trenului ce plecase din orașul Ciop, de la granița cu Ungaria, și mai avea puțin până la destinație. Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind cel puțin un vagon cuprins de flăcări, în întregime. Autoritățile ucrainene au transmis că cinci dintre călători au murit în atac.

Volodimir Zelenski: „În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren de călători ar fi considerat, fără excepție, un act terorist. Nu ar exista nicio îndoială cu privire la o astfel de clasificare, nici în Europa, nici în America, în lumea arabă, în China și nicăieri în altă parte.”

Atacul asupra trenului plin de călători se adaugă unui șir de lovituri din ultimele zile. Marți spre miercuri, două persoane - un bărbat și o femeie - au fost ucise în Kiev, după ce dronele rușilor au lovit un bloc de locuinţe de la periferia oraşului. Cu o zi înante, mai multe clădiri rezidențiale, școli și grădinițe, au fost atacate în Odesa.

„Rușii și-au sporit semnificativ capacitatea de a ucide și de a teroriza. Ei investesc constant în progresul terorii. Dar responsabilitatea noastră – una care ar trebui să unească toți oamenii decenți din întreaga lume – este să asigurăm progresul pentru a proteja viețile oamenilor” a scris Volodimir Zelenski, pe X.

Iar toate acestea atacuri au loc în condițiile în care sute de mii de oameni trebuie să se descurce fără electricitate, în plină iarnă, în special în Capitală și în Harkov - al doilea oraș ca mărime din Ucraina. În cele două regiuni, aproape jumătate dintre locuinţe nu au curent electric de multe zile.



Trump rămâne optimist

Între timp, președintele american se arată mai optimist ca niciodată că Ucraina și Rusia se apropie de un acord de pace.

Donald Trump: „Ne uităm la niște lucruri foarte bune care se întâmplă în Ucraina și Rusia, lucruri foarte bune.”

Publicația Financial Times notează că în urma negocierilor de pace, Washingtonul s-ar fi arătat dispus să ofere mai multe arme Ucrainei, însă doar după semnarea unui acord de încetare a luptelor. Iar pentru a se ajunge acolo, principala condiție este ca forțele Ucrainei să se retragă și din întreaga regiune Donbas, inclusiv din zonele pe care încă le controlează.

