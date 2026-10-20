Preşedintele francez Emmanuel Macron a obţinut, după primele sale întâlniri cu lideri de la Golful Persic, deblocarea a 200.000 de tone de motorină pe lună pentru piaţa franceză, a anunţat marţi Palatul Élysée, iar şeful statului francez îşi continuă marţi turneul în Bahrain şi Qatar, după ce a vizitat Kuwaitul şi Emiratele Arabe Unite (EAU), relatează AFP și News.ro.

„100.000 de tone pe lună de motorină vor fi deblocate de către EAU şi 100.000 de către Bahrain”, anunţă o sursă de la Palatul Élysée.

Aceste volume se adaugă celor 95.000 de tone eliberate deja de către Arabia Saudită în lunile octombrie şi noiembrie.

Aceste 295.000 de tone reprezintă 10% din consumul de motorină al Franţei, subliniază preşedinţia franceză, care nu cifrează însă impactul acestei motorine asupra preţurilor la pompă, care urmează să scadă.

Aceste noi volume reprezintă aproape o treime dintre importurile lunare ale Franţei.

Prin obţinerea acestor aprovizionări, Franţa se pune în parte la adăpost de practicile exagerate ale cumpărătorilor internaţionali.

Impactul asupra portofelului consumatorului francez este dificil de evaluat, însă aceste aprovizionări urmează să pună Franţa la adăpost de penurii în iarna care vine.

Franța se așteaptă ca și Qatar să-i furnizeze motorină la iarnă

Livrarea motorinei urmează să fie efectuată prin intermediul grupului TotalEnergies, care va fi şi operatorul care va cumpăra aceste volume suplimentare puse pe piaţă.

Compania franceză urmează să pună în aplicare angajamentele obţinute la nivel de state prin semnarea unor contracte de aprovizionare a Franţei cu giganţii Aramco din Arabia Saudită, Adnoc din EAU şi Bapco din Bahrain.

„Avem un deficit la motorină pentru că suntem un mare importator. Aceste deblocări îi vor asigura pe francezi. Nu ne va lipsi motorina la iarnă”, a declarat presei patronul TotalEnergies, Patrick Pouyanné, care-l însoţeşte pe Emmanuel Macron în acest tur la Golful Persic.

Franţa rafinează aproximativ 90% din benzina pe care o consumă, dar rafinează doar 50% din motorină.

Însă motorina reprezintă 65% din consumul de carburant rutier, iar proporţia pe care o reprezintă se află în scădere din cauza trecerii la maşina electrică.

Dezvoltarea unor gabarite depăşite pe baterie urmează să permită depăşirea unui nou prag al scăderii, lucru care explică de ce marii petrolieri nu investesc în noi rafinării în Europa.

Ei le închid, în schimb, cu regularitate, anticipând o prăbuşire a cererii de carburanţi.

Anturajul lui Emmanuel Macron se aşteaptă şi la alte anunţuri din partea Qatarului, unde şeful statului francez efectuează începând de marţi seara o vizită de stat.

Emiratul este un important exportator de gaze naturale lichefiate (GNL) şi reprezenta peste 20% din piaţa mondială înaintea Războiului din Iran.

Scăderea exporturilor Qatarului a refăcut cărţile pe piaţa mondială şi a propulsat Statele Unite în primul rând al exportatorilor mondiali, iar Europa încearcă să-şi diversifice sursele de aprovizionare.

Un acord cu Qatarul - care livra istoric mai ales unor clienţi asiatici - este un semnal pozitiv înaintea venirii iernii, un anotimp cu un puternic consum de gaze naturale.

SUA, acuzate de aliații din Golful Persic pentru lansarea Războiului din Iran

Franţa a depăşit obiectivul european de umplere a stocurilor în proporţie de 85%, şi le-a umplut în proporţie de 87%.

Germania, cu 61%, se află departe de acest obiectiv şi este foarte dependentă de gaze naturale atât la încălzire, cât şi producţia de electricitate.

Palatul Élysée consideră că aceste „angajamente clare” au fost obţinute pentru că „aceste ţări ne cunosc şi arătăm că suntem un partener fiabil”.

Petromonarhiile de la Golful Persic acuză Statele Unite, aliatul lor strategic, de faptul că au lansat Războiul din Iran, care le-a expus unor atacuri devastatoare ale Teheranului.

Acesta a fost principalul obiectiv al turneului lui Emmanuel Macron la Golful Persic, criticat în Franţa, care a fost în weekend teatrul unor scene de gherilă urbană.

După vizitele în Kuwait şi EAU, Emmanuel Macron se află într-o etapă scurtă a turneului său în Bahrain, iar apoi în Qatar.

Bahrainul - care găzduieşte Flota a V-a americană la Golful Persic - a fost atacat dur de către Iran.

Exporturile de gaze naturale ale Qatarului sunt o victimă a Războiului din Iran, în contextul în care traversarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz este blocată de atacuri iraniene.

Emmanuel Macron acţionează împreună cu liderii de la Golful Persic şi în vederea unei ieftiniri a asigurărilor traversării Strâmtorii Ormuz, blocată de către Iran.

Aceste asigurări au explodat de la începutul Războiului din Iran, lansat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel.