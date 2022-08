Lansatoarele de rachete multiple de tip MLRS MARS II, donate de Germania, au ajuns în Ucraina

”Al treilea frate din familia Long Hand – MLRS MARS II din Germania – a sosit în Ucraina”, a scris Reznikov pe Twitter, luni.

”Mulţumesc Germaniei şi personal colegului meu, Ministrul Apărării Christine Lambrecht pentru aceste sisteme. Artileriştii noştri salută partenerii noştri germani!”, a adăugat ea.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

