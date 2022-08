Prima navă încărcată cu cereale ucrainene a plecat din portul Odesa. VIDEO

"Nava cargo Razoni sub pavilion panamez, încărcată cu porumb, va părăsi portul Odesa cu destinaţia Liban", a precizat Ministerul turc al Apărării într-un comunicat de presă difuzat luni dimineaţa.

Este prima navă comercială care pleacă din portul Odesa, de la începutul războiului.

.@antonioguterres warmly welcomes the departure of the M/V Razoni, the first commercial ship leaving Ukraine’s port of Odesa since 26 February 2022. Ensuring that existing grain and foodstuffs can move to global markets is a humanitarian imperative. ????????????https://t.co/YxCjl7XSvk pic.twitter.com/oy65FURNn4