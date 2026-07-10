De fiecare dată, ei au stat în casa altei familii, în timp ce acea familie a locuit în casa lor, o locuință cu cinci dormitoare din Tarporley, o localitate rurală din comitatul Cheshire, Regatul Unit.

Niciuna dintre familii nu plătește pentru cazare, însă ambele achită o taxă anuală de membru către Home Link, platforma de anunțuri pe care o folosesc pentru a organiza aceste schimburi de locuințe, relatează BBC.

Până acum, familia Vanderpump a stat în locuințe de dimensiuni similare din Hamburg și Copenhaga, iar Henry spune că au economisit aproximativ 2.500 de lire sterline la cazare pentru fiecare vacanță, plus încă aproximativ 700 de lire la transport, deoarece au făcut și schimb de mașini.

„Înainte aveam o singură vacanță pe timpul verii, iar acum avem două (datorită economiilor pe care le facem prin schimburile de locuințe). Iar copiilor le place foarte mult ideea de a locui în casa altcuiva, în timp ce acea persoană locuiește în casa lor”, spune bărbatul.

Schimburile de locuințe există cel puțin din anii 1950, însă, potrivit specialiștilor, tot mai mulți oameni aleg această variantă din cauza creșterii costului vieții sau pur și simplu pentru a experimenta un mod diferit de a călători.

„Am trăit ca o familie germană”

Henry spune că cel mai mare avantaj al schimbului de locuințe nu îl reprezintă economiile, ci posibilitatea de a vizita locuri mai puțin turistice și de a avea „o experiență cu adevărat autentică”.

Când familia a vizitat Hamburg în 2024, a stat într-o suburbie și a trăit „ca o familie germană” timp de o săptămână, explorând lacurile de la marginea orașului recomandate de gazdele lor.

Anul trecut, au locuit într-„o casă foarte scandinavă” dintr-o suburbie a Copenhagăi, care era „construită pe un singur nivel și foarte aerisită, fără obiecte inutile”.

„De asemenea, ne-au lăsat la dispoziție mai multe biciclete electrice. Am mers cu bicicleta până la plajă, am înotat în Marea Baltică și am încercat restaurantele pe care ni le-au recomandat”, spune Henry.

Cei care fac schimb de locuințe trebuie, de asemenea, să fie mai flexibili în privința perioadei în care călătoresc. Home Link spune că membrii trimit, în medie, între 10 și 15 mesaje înainte de a primi o ofertă.

„Rezervările de ultim moment nu funcționează întotdeauna”, spune May Burrough, în vârstă de 38 de ani, director de operațiuni din Londra, care a făcut 34 de schimburi de locuințe în ultimii trei ani folosind platforma HomeExchange.

În loc să facă schimburi directe, ea găzduiește persoane în apartamentul său din centrul Londrei în timp ce se află în Franța, unde stă împreună cu partenerul ei.

Astfel, May acumulează puncte pe platformă, pe care le poate folosi pentru a rezerva alte vacanțe în viitor.

May estimează că a economisit între 5.000 și 8.000 de lire sterline datorită schimburilor de locuințe în destinații precum Barcelona și Alpii Elvețieni.

Principalele platforme de schimb de locuințe își verifică membrii înainte de a-i accepta și le oferă posibilitatea de a-și acorda reciproc recenzii după fiecare experiență.