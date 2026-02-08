Platforma, care spune că are aproximativ 50 de milioane de utilizatori la nivel mondial, permite membrilor publicului să publice articole pe cont propriu și să perceapă taxe pentru conținut premium. Substack reține aproximativ 10% din veniturile newsletterelor. Aproximativ 5 milioane de persoane plătesc pentru accesul la newslettere de pe platforma sa, scrie The Guardian.

Conturile care promovează conținut nazist

Printre acestea se numără newslettere care promovează deschis ideologii rasiste. Unul dintre ele, numit NatSocToday, care are 2.800 de abonați, percepe 80 de dolari – aproximativ 60 de lire sterline – pentru un abonament anual, deși majoritatea postărilor sale sunt disponibile gratuit. Se înțelege că NatSocToday este administrat de un activist de extremă dreapta din SUA și afișează ca imagine de profil o svastică, simbol preluat de Partidul Nazist în anii 1920 pentru a reprezenta supremația albă. Numele complet al partidului nazist era Partidul Național Socialist German al Muncitorilor.

Una dintre postările recente sugerează că rasa evreiască ar fi responsabilă pentru Al Doilea Război Mondial și îl descrie pe Adolf Hitler drept „unul dintre cei mai mari oameni din toate timpurile”. La două ore după ce contul The Guardian s-a abonat la NatSocToday în scopul acestei investigații, algoritmul Substack l-a direcționat către 21 de alte profile cu conținut similar.

Unele dintre aceste conturi își distribuie și apreciază regulat postările reciproc. Multe au mii de urmăritori.

Câți bani costă un abonament lunar

Erika Drexler, auto-proclamată „activistă NS [național-socialistă]”, cu 241 de abonați, a distribuit postări în care îl descria pe Hitler drept eroul ei și „cel mai supra-calificat lider din toate timpurile”. Contul se presupune că este tot din SUA și percepe 150 de dolari pentru un abonament anual.

Ava Wolfe, care are 3.000 de abonați și se numește „arhivistă de articole și videoclipuri despre istorie, în special despre Al Doilea Război Mondial”, pare să fie bazată în Regatul Unit. Profilul său include svastici și alte imagini naziste. Abonamentul anual la Substack-ul ei costă 38 de lire sterline.

O mare parte din conținutul postat de Wolfe susține negarea Holocaustului. Aproximativ 6 milioane de evrei au murit în Holocaust, dar ea a afirmat în mod fals la începutul acestei luni că „nimeni nu a fost ucis deliberat de germani” și că „moartea s-a datorat doar bolilor și foametei”.

Nu este clar dacă Drexler și Wolfe și-au folosit identitatea reală pentru a publica materialul sau dacă scriu sub pseudonime.

Un alt cont, intitulat Third Reich Literature Archive, cu 2.100 de abonați, a distribuit cărți poștale care pretind a fi de la un miting de propagandă nazistă din Nürnberg în 1938, anul înainte de începerea celui de-al Doilea Război Mondial. Acesta percepe, de asemenea, 80 de dolari pe an pentru un abonament premium.

Contul The Guardian a fost arătat și postări separate care promovau teorii conspiraționiste despre puterea și influența evreilor și sugerau că antisemitismul ar fi un mit.

Conținuturi extremiste de pe platformă

Algoritmul a promovat și alte conținuturi extremiste, inclusiv newslettere legate de teoria conspirației „înlocuirii populației albe” – ideea că există un complot de a înlocui europenii albi cu persoane din alte rase.

A existat o creștere accentuată a antisemitismului și islamofobiei de la începutul războiului Israel-Gaza în octombrie 2023. Doi bărbați au fost uciși când o sinagogă din Heaton Park, Manchester, a fost atacată în timpul sărbătorii evreiești Yom Kippur, în octombrie anul trecut. În decembrie, cincisprezece persoane au fost împușcate mortal în timp ce sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi din Sydney.

Danny Stone, CEO al Antisemitism Policy Trust, a spus că conținutul dăunător online inspiră adesea atacuri în viața reală. Ca exemple, Stone a menționat uciderea motivată rasial a 10 afro-americani în Buffalo, New York, în 2022; atacul asupra unei sinagogi din Pittsburgh, Pennsylvania, în 2018, în care 11 persoane au fost ucise; și atacul din 2017 asupra unei moschei din Finsbury Park, nordul Londrei, în care o persoană a fost ucisă și mai mulți răniți.

„Oamenii pot fi, și sunt, inspirați de răul online să facă rău în lumea reală”, a spus el. „Teroristul care a atacat sinagoga din Heaton Park nu s-a trezit într-o dimineață și a decis să ucidă evrei; el a fost radicalizat. Sugestiile algoritmice și amplificarea materialelor nocive sunt extrem de serioase. Legea Online Safety trebuia să abordeze conținutul ilegal, dar se face foarte puțin împotriva conținutului legal, dar dăunător.”

Dezinformare online despre Holocaust

Stone și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la dezinformarea online despre Holocaust: „A existat o scădere a participării și a participării la evenimentele memoriale ale Holocaustului. Știm că cunoștințele erau deja alarmant de scăzute. Când ai negarea Holocaustului, inversarea sau comparațiile, vezi, în ansamblu, diminuarea memoriei Holocaustului. Pe măsură ce ne depărtăm de acele evenimente, cu tot mai puțini supraviețuitori, faptele se pot pierde. Trebuie să câștigăm lupta pentru acea narațiune. Acest conținut online face daune extreme pentru că, dacă nu învățăm lecțiile trecutului, suntem condamnați să le repetăm.”

Un purtător de cuvânt al Holocaust Educational Trust a declarat: „Materialul de acest tip care răspândește teorii conspiraționiste și negarea Holocaustului și care îl laudă pe Hitler și naziști nu este nou, dar clar că amploarea sa crește. Ideea că Substack profită de acest material urât și îi permite să fie promovat prin algoritmul lor este o rușine. Suntem profund conștienți de trecerea timpului, care ne îndepărtează de evenimentele Holocaustului, iar martorii oculari ai acestei istorii sunt tot mai puțini. În același timp, antisemitismul crește – acest extremism trebuie expus, combătut și eradicat.”

Joani Reid, președinta laburistă a grupului parlamentar multipartid împotriva antisemitismului, a declarat că intenționează să scrie către Substack și Ofcom pentru a cere abordarea constatărilor The Guardian. Ea a spus că antisemitismul „se răspândește cu impunitate” și se agravează. „Trebuie să ținem aceste companii tech responsabile pentru că există consecințe reale. Comunitatea evreiască a reclamat acest lucru de ani de zile – spunând că această violență online va duce la violență offline, și exact asta s-a întâmplat. Trebuie să începem să tratăm aceste probleme mult mai serios.”

Substack a fost contactat pentru comentarii, dar nu a răspuns.

Plarforma nu e la prima abatere

Lansată în 2017, platforma a mai fost criticată pentru găzduirea de newslettere care promovează opinii extremiste. Cofondatorul său, Hamish McKenzie, a abordat în 2023 decizia de a găzdui conținut nazist într-o postare proprie pe site: „Vreau doar să clarific că nici noi nu suntem pro-naziști – nu dorim ca nimeni să dețină aceste opinii. Dar unii oameni chiar au astfel de opinii extreme. În acest context, nu credem că cenzura (inclusiv prin demonetizarea publicațiilor) rezolvă problema – dimpotrivă, o agravează. Credem că susținerea drepturilor individuale și a libertăților civile, supunând ideile unui discurs deschis, este cea mai bună cale de a le diminua puterea. Ne angajăm să susținem și să protejăm libertatea de exprimare, chiar și când doare.”

McKenzie a mai spus că liniile directoare privind conținutul site-ului „au restricții clar definite, inclusiv o clauză care interzice incitarea la violență”.