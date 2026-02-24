Tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei. Cine sunt cei care voiau să îl elimine pe Aleksandar Vucic | VIDEO

Autoritățile sârbe au reținut doi bărbați suspectați de complot pentru asasinarea președintelui Aleksandar Vucic și a familiei sale.
Suspecții sunt acuzați de conspirație în vederea răsturnării violente a ordinii constituționale și de atacarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne sârb.
Agențiile de aplicare a legii din Serbia au reținut suspecți în pregătirea unei tentative de asasinat asupra președintelui țării, Aleksandar Vucic. Acest lucru a fost raportat de Ministerul sârb al Afacerilor Interne, potrivit UNN.
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne sârb, persoanele reținute sunt doi bărbați, născuți în 1975 și 1983, rezidenți ai orașului Kraljevo, situat în centrul țării, scrie agenția ucraineană de știri UNN.
Aceștia sunt suspectați de comiterea unei infracțiuni legate de pregătirea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și securității Serbiei, precum și de atacarea ordinii constituționale a țării. De asemenea, sunt suspectați că au pregătit un atac asupra angajaților Ministerului sârb al Afacerilor Interne.
„Între decembrie 2025 și februarie 2026, aceștia au conspirat pentru a schimba prin violență ordinea constituțională a Republicii Serbia și pentru a răsturna cele mai înalte autorități ale statului, prin organizarea procurării de arme și atacarea vieții și integrității Președintelui Republicii Serbia, a soției și copiilor săi, cu scopul de a le lua viața, precum și prin atacarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbia, cu scopul de a le provoca vătămări corporale”, se arată în comunicatul emis de autoritățile din Serbia.
