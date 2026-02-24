Tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei. Cine sunt cei care voiau să îl elimine pe Aleksandar Vucic | VIDEO

Suspecții sunt acuzați de conspirație în vederea răsturnării violente a ordinii constituționale și de atacarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne sârb.

Agențiile de aplicare a legii din Serbia au reținut suspecți în pregătirea unei tentative de asasinat asupra președintelui țării, Aleksandar Vucic. Acest lucru a fost raportat de Ministerul sârb al Afacerilor Interne, potrivit UNN.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne sârb, persoanele reținute sunt doi bărbați, născuți în 1975 și 1983, rezidenți ai orașului Kraljevo, situat în centrul țării, scrie agenția ucraineană de știri UNN.