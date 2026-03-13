Șeful Pentagonului a repetat că ofensiva progresează conform planului a cerut presei să dea dovadă de patriotism și să admită că aviația americană și israeliană decimează armata iraniană.

Răbufnirea survine într-un context tot mai tensionat. În sudul Turciei în apropierea bazei militare de la Incirlik unde sunt staționați militari americani și aliați a fost doborâtă încă o rachetă iraniană.

Alarma s-a dat dimineaţa în jurul orei locale 3 şi 30 de minute la baza militară Incirlik, din sudul Turciei. La scurt timp după aceea, camerele de supraveghere și localnicii au surprins un obiect luminos pe cer. S-a dovedit a fi o rachetă iraniană, care a fost neutralizată de bateriile antiaeriene NATO amplasate pe nave aflate în estul Mediteranei.

În Baza aeriană Incirlik sunt staţionate avioane şi trupe americane. Tot aici se crede că ar fi stocate câteva zeci de arme nucleare tactice ale Statelor Unite.

Americanii au fost în alertă și din cauza unui avion de realimentare de tip KC 135 Stratotanker, care s-a prăbușit în vestul Irakului. În incident a fost implicată și o a doua aeronavă. Toţi cei 6 şase militari americani aflaţi la bord au murit. Milițiile șiite pro-iraniene din Irak au revendicat doborârea avionului, dar americanii dezmint acest lucru.

Incidentul s-a petrecut într-un spațiu aerian prietenos, din vestul Irakului. Echipajele erau în misiune de luptă, iar prăbușirea avionului nu a fost rezultatul unui foc ostil ori prietenos (friendly fire”).

Hegseth: ”Războiul este Iad, este haos. Se mai întâmlă și nenorociri.”

Într-un alt atac iranian cu drone, petrecut tot în Irak, asupra unei baze franceze din regiunea Kurdistan, șase soldați francezi au fost răniți iar unul și-a pierdut viața.

Şi, la o zi după ce bază sa din Irbil a fost vizata de un atac cu drone, Italia a anunţat că-şi retrage temporar toţi cei 200 de militari de acolo.

Pe de altă parte, iranienii au trimis din nou drone spre o zonă industrială din Dubai şi au provocat un incendiu.

Iar resturi rezultate în urma interceptării au lovit fațada unui turn din emirat.

Mehran Kamrava, profesor Georgetown University din Qatar: ”Locuri precum Doha, Abu Dhabi, Dubai erau printre cele mai sigure din lume, nu eram obișnuiți cu exploziile. Viața noastră este acum serios dată peste cap, este bulversant pentru oameni. Rutina vieţii de zi cu zi ne este foarte afectată”.

În Israel, impactul este fără precedent. De la izbucnirea războiului, nu se face scoala, iar oamenii petrec mare parte a timpului în adăposturi. Mai ales nordul şi centrul tarii sunt paralizate de ploaia de rachete şi drone.

Aceste imagini surprind momentul în care Domul de Oțel foloseşte nu mai puțin de 4 interceptoare pentru a neutraliza o rachetă balistică lansată de Iran, deasupra unei centrale electrice de lângă Hadera.

Ministrul britanic al Apărării susține că Iranul nu ar fi capabil de astfel de lovituri fără sprijinul Rusiei.

John Healey, Ministrul Apărării UK: ”Am văzut această axă a agresiunii evoluând, nu-i așa? Am văzut cum Rusia a lansat aproape 60.000 de drone iraniene în Ucraina și vedem acum unele dintre tacticile Rusiei (în războiul din Ucraina) folosite de Iran”.

Totuşi, Donald Trump susține că Iranul e cu spatele la zid. Potrivit publicaţiei Axios, într-o întâlnire virtuală avuta miercuri seara cu ceilalţi lideri din G7, preşedintele american le-ar fi spus că Iranul este pe punctul de a se preda, doar că nu mai existau oficiali în viață la Teheran care să decidă şi să anunţe capitularea.

Despre nou desemnatul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei, Trump cred că este, cităm, „încă în viață ....într-o anumită formă.”

În primul sau mesaj public, noul ayatollah a fost combativ, dar textul a fost citit de o crainică de la televiziune.

Hesgeth: ”Ştim că noul așa-zis nu chiar ...suprem lider este rănit, probabil desfigurat. Iranul are o groază de camere și reportofoane. De ce a dat doar o declarație scrisă?? Cred că știți de ce. tatăl lui e mort, el e speriat, rănit, se ascunde, îi lipsește legitimitatea, pentru ei situația este dezastruoasă”.

Dați-mi voie să vă fac câteva sugestii. Am lucrat și eu în presă și știu că fiecare cuvânt este ales deliberat. Iată, de pildă, una dintre minciunile CNN, care susține că administrația Trump a subestimat impactul războiului asupra strâmtorii Ormuz? Ridicol! De decenii, Iranul amenință că închide strâmtoarea Ormuz. Cei de la CNN chiar cred că nu ne-am gândit la asta?? Cu cât vă preia David Ellison mai repede, cu atât mai bine. Alt exemplu de fake news este titlul că „Războiul se extinde”. Vă dau eu un titlu demn de o autentică presă patriotică: ce-ați zice de „Regimul iranian se împuținează și se ascunde în gaură de șarpe”?, a mai spus Hesgeth.

Parcă încredinţat că are o misiune divină, Donald Trump s-a declarat onorat că îi omoară pe toţi liderii iranieni.

"Iranienii omoată nevinovați în toată lumea de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al ... 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi omor pe toți conducătorii iranieni. Ce onoare să pot face asta!", a scris Donald Trump pe Truth Social.