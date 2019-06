Reacția lui Trump, întrebat dacă va ataca Iranul: ”A făcut o mare greșeală!"

Oficialii de la Washington afirmă că drona zbura aproape de spațiul aerian al Iranului, însă în zona internațională. "Era în spațiul nostru aerian", susțin, în schimb, iranienii, care spun că "nu vor război", dar au ținut să transmită "un mesaj clar" Statelor Unite.

Gardienii revoluţiei - armata islamistă aflată sub directa subordine a ayatolahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului - au anunţat că drona americană de recunoaştere a fost doborâtă la primele ore ale dimineţii, după ce ar fi violat spaţiul aerian iranian.

Hossein Salami, Gardienii Revoluţiei: "Cu bravură, sistemul de apărare anti-aeriană al diviziei aerospațiale a doborât o aeronavă americană de spionaj, fără pilot, care a trecut de granițele noastre și a violat spațiul nostru de securitate națională. Nu vrem să intrăm în război cu nicio țară, dar suntem complet pregătiți de război."

În contradicţie cu versiunea Teheranului, oficialii americani au declarat - sub rezerva anonimatului - că drona de recunoaştere a fost doborâtă, deasupra strâmtorii Ormuz, pe când se afla în spaţiul aerian internaţional.

În orice caz, acesta este primul incident militar direct al actualei crize din regiunea Golful Persic - Strâmtoarea Ormuz. Luni, Pentagonul a anunţat că va trimite un contingent militar suplimentar - de 1000 de oameni - în regiune, ca răspuns la "comportamentul ostil" al forţelor iraniene.

Pe de altă parte, săptămâna trecută, Washingtonul a acuzat Iranul că a vrut să mai doboare o dronă americană - în încercarea de a perturba supravegherea vaselor petroliere atacate în Golful Oman.

Statele Unite acuză Iranul de atacarea a două tancuri petroliere cu mine, joia trecută, în apropierea strâmtorii Ormuz, în Golful Oman.

Sean Kido, Comandamentul Central al Forţelor Navale: "Pot să vă spun că minele magnetice folosite în atac au lăsat urme caracteristice și prezintă o remarcabilă asemănare cu minele iraniene, prezentate deja public la paradele militare. "

Iranul a respins însă vehement orice implicare în atacurile asupra petrolierelor.

Tensiunile au escaladat brusc, luni, când Iranul a anunţat că stocurile sale de uraniu îmbogăţit vor depăşi - săptămâna viitoare - limitele convenite cu marile puteri ale lumii, în termenii acordului nuclear din 2015. Însă, Statele Unite s-au retras unilateral din acord, anul trecut, şi au impus iarăşi sancţiuni Iranului.

În contextul tensiunilor dintre Washington şi Teheran, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul a făcut o mare greșeală doborând drona americană.

"Iranul a făcut o mare greșeală!", a declarat Donald Trump.



Întrebat de jurnalișt care este strategia sa cu privire la Iran, Donald Trump le-a șoptit: "Veți afla în curând".

JUST IN: Asked whether he would strike Iran in retaliation for downing a US drone, Pres. Trump says: “You’ll soon find out.” https://t.co/7VO0Jne8eT pic.twitter.com/HH6ZQhT0qP