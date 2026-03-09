Prezentatorii au citite rapoarte în care îl descriu pe Mojtaba Khamenei ca fiind „janbaz”, adică rănit de inamic, în „războiul Ramadan”, așa cum mass-media din Iran se referă la conflictul actual, dar fără oferi detalii suplimentare, potrivit Times of Israel.

Cu toate acestea, tatăl și soția lui Mojtaba Khamenei au fost uciși în atacul aerian israelian din 28 februarie de la Teheran, la începutul războiului.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut de la începutul războiului, deși a fost anunțat peste noapte ca noul lider suprem al Iranului.

Mai mult, un membru al Adunării Experților din Iran a declarat că unii clerici nu au fost informați despre reuniunea la care Mojtaba Khamenei a fost numit noul lider suprem și, prin urmare, nu au putut participa, deși se aflau în orașul Qom, scrie Iran International.

Ayatollah Mohsen Heidari a declarat pentru televiziunea de stat că mai mult de două treimi din cei 88 de membri ai organismului au participat la ședința desfășurată duminică la Qom, îndeplinind cvorumul necesar pentru vot.

„Unii dintre membri nu au fost informați despre întâlnire și nu au putut participa la ședință, deși se aflau în orașul Qom”, a spus Heidari.

Heidari a adăugat că Mojtaba Khamenei a primit aproape 85% din voturile exprimate de cei prezenți.

Adunarea Experților, un organism clerical format din 88 de membri aleși pentru un mandat de opt ani, este responsabilă constituțional de numirea și supravegherea liderului suprem al Iranului. Pentru ca o astfel de decizie să fie valabilă, trebuie să fie prezenți cel puțin două treimi din membri.

„Dacă cifrele sunt corecte, aceasta ar însemna că cel puțin aproximativ 59 de membri au participat la ședință și că aproximativ 50 sau mai mulți au votat în favoarea lui Khamenei”, scrie sursa citată.

Surse familiarizate cu discuțiile au declarat anterior pentru Iran International că mai mulți membri ai Adunării și-au exprimat obiecțiile față de alegerea lui Mojtaba Khamenei la începutul acestei săptămâni, avertizând că numirea fiului fostului lider riscă să întărească percepția asupra unui regim ereditar în Republica Islamică.