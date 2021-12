Telescopul Spațial "James Webb", care a costat 10 miliarde de dolari, va fi trimis în spațiu chiar în ziua de Crăciun

A început numărătoarea inversă pentru lansarea Telescopului Spațial "James Webb", care va folosi cea mai avansată tehnologie pentru a descoperi secretele universului.

Telescopul este de 100 de ori mai puternic decât bătrânul "Hubble", trimis în spațiu în 1990. Şi este considerat un pariu riscant, având în vedere că producția lui a costat peste 10 miliarde de dolari.

Telescopului James Webb va fi trimis în spațiu chiar în ziua de Crăciun, iar lansarea va avea loc în Guyana Franceză.

Amber Straughn, astrofizician: ”Universul are o poveste de 13,8 miliarde de ani. Dar ne lipsesc câteva paragrafe-cheie chiar din primul capitol. Vorbim despre răspunsuri la acele întrebări apărute în mintea oamenilor pe vremea când au ridicat prima dată

ochii spre stele. Categoric. Nu știm cum s-au născut galaxiile. E posibil să reușim să vedem primele galaxii și, desigur, galaxiile găzduiesc stele, stelele găzduiesc planete, care la rândul lor găzduiesc viață”.

Telescopul va fi trimis la o distanță de 1,6 milioane de kilometri de Terra pentru a face observații și pentru a transmite date. Acestea ne-ar putea ajuta să înţelegem mai bine cum a luat naştere Uniersului. Și ne-ar putea ajuta să aflăm dacă suntem singuri în univers.

Bill Ochs, managerul proiectului: ”Este cel mai sofisticat satelit pe care l-a lansat NASA vreodată. Este "jos pălăria." Dar urmează două săptămâni și jumătate de mari emoții”.

Costrucția telescopului a început în urmă cu 20 de ani, iar pe atunci specialiștii estimau că James Webb va fi lansat în 2011 și că va costa 5 miliarde de dolari. Până la urmă, bugetul necesar a fost dublu, iar termenul de lansare a fost amânat în neumărate rânduri pentru a putea crește complexitatea proiectului. Pariul este unul costisitor, având în vedere că, odată lansat, Webb nu mai poate suferi ajustări.

James Webb va fi succesorul telescopului Hubble care este pe orbita terestră 31 de ani, dar care are o oglindă de aproape trei ori mai mică decât Webb. În plus, noul telescop are capacitatea de a vedea în infraroșu şi va permite vizualizarea mult mai clară a galaxiilor îndepărtate.