Telefon pregătit să împrăștie zgomote obscene la interpelarea premierului britanic din parlament, descoperit ascuns în sală

Stiri externe
06-09-2025 | 16:29
keir starmer
Getty

Publicul nu mai are acces în Camera Comunelor a parlamentului britanic după ce un telefon ascuns a fost găsit în timpul unei verificări de securitate, cu puțin timp înainte de interpelările prim-ministrului de miercuri.

autor
Mihai Niculescu

Turiștii și vizitatorii nu se vor putea plimba printre băncile verzi "până la noi ordine" iar în acest timp are loc o anchetă, au declarat autoritățile parlamentare. Interdicția se aplică și Camerei Lorzilor, însă alte zone ale Parlamentului vor rămâne deschise.

Restricțiile au fost impuse după ce un telefon mobil a fost descoperit în camera inferioară, jurnaliștii sugerând că dispozitivul ar fi fost amplasat pentru a reda sunete sexuale ca o farsă în timpul interpelărilor premierului, relatează publicația „The Independent”.

Scotland Yard a lansat o anchetă iar polițiștii cred că telefonul a fost plasat „intenționat" acolo „cu scopul de a perturba activitatea Camerei".

Potrivit The Times, telefonul a fost ascuns lângă banca din față pentru a difuza conținut pentru adulți în mijlocul confruntării săptămânale dintre Sir Keir Starmer și Kemi Badenoch.

premierul britanic Keir Starmer
Prim-ministrul britanic Keir Starmer îl va însoţi de asemenea pe Zelenski luni la Casa Albă

Un purtător de cuvânt al Parlamentului britanic a declarat: „În timp ce investigațiile continuă, am decis să limităm temporar vizitele publice complete în ambele Camere începând de sâmbătă, 6 septembrie, până la noi ordine. Accesul publicului la restul Parlamentului nu este afectat și rămâne deschis ca de obicei.Avem măsuri de securitate robuste și proactive în Parlament, iar siguranța și securitatea tuturor celor care lucrează sau vizitează aici rămâne prioritatea noastră principală."

O sursă declarase anterior pentru The Times: „Se pare că a fost doar o farsă, dar ar fi putut fi mult mai rău".

Însă, la fel de bine ar fi putut fi un exploziv, adăugând că „nu știm cum a ajuns aici".

Nu este un eveniment singular

În ultimii ani, mai multe evenimente live au fost perturbate de farse cu „zgomote sexuale", deși victimele au fost mai ales sportive. Tragerea la sorți a Euro 2024 a fost afectată de difuzarea unor sunete pornografice în timp ce echipele își aflau grupele pentru turneul de fotbal din vara anului trecut.

Personalitatea social media Daniel Jarvis, cunoscut sub numele de "Jarvo69", și-a asumat imediat responsabilitatea pentru farsă, declarând pe un flux live: „Am făcut-o, am intrat acolo. Zgomote sexuale la tragerea la sorți a Euro 2024. Vă iubesc, băieți".

Sursa: The Independent

Etichete: telefon, parlamentul britanic, Keir Starmer,

Dată publicare: 06-09-2025 16:18

