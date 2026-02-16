Importurile de petrol rusesc ale Chinei vor crește pentru a treia lună consecutivă, atingând un nou record în februarie, pe fondul achiziționării de către rafinăriile independente a unor încărcături la prețuri foarte reduse, după ce India a redus drastic achizițiile, potrivit datelor furnizate de comercianți și de sistemele de urmărire a navelor.

Statele Unite și India au încheiat un cadru de acord comercial prin care Washington a redus tarifele vamale pentru exporturile indiene (de la ~50 % la ~18 %). În schimb, India s-ar fi angajat să reducă treptat importurile de petrol rusesc și să își diversifice achizițiile de țiței, inclusiv spre petrol american și alte surse, ca parte a consolidării cooperării economice dintre cele două țări.

Astfel, livrările de țiței rusesc către China sunt estimate la 2,07 milioane de barili pe zi în februarie, depășind rata estimată pentru ianuarie de 1,7 milioane de barili pe zi, potrivit unei evaluări preliminare realizate de Vortexa Analytics, relatează Reuters.

Importurile Chinei de petrol rusesc au crescut puternic în februarie, la 2,083 milioane barili pe zi, de la 1,718 milioane în ianuarie, în timp ce India și-a redus achizițiile la 1,159 milioane barili pe zi. Astfel, China a devenit principalul client al Moscovei pentru livrările maritime, pe fondul sancțiunilor occidentale și al presiunilor asupra Indiei.

Creșterea livrărilor către China a dus la scăderea prețului petrolului rusesc, cu un discount de 9–11 dolari sub cotația Brent. Sortimente precum Urals, Sokol, Varandey și ESPO concurează direct cu țițeiul iranian.

Rafinăriile independente chineze („teapots”) preferă tot mai mult petrolul rusesc, considerat mai competitiv și mai sigur decât cel iranian, în contextul temerilor privind posibile lovituri militare americane asupra Iranului. Livrările iraniene către China au scăzut la 1,03 milioane barili pe zi în februarie.