Guvernele succesive au înăsprit politicile de imigrație începând din 2015, când aproximativ 160.000 de solicitanți de azil au cerut refugiu în Suedia. Însă guvernul minoritar de coaliție mizează pe faptul că o linie și mai restrictivă în materie de imigrație va fi populară în rândul alegătorilor la alegerile parlamentare din luna septembrie.

„Aceste cerințe sunt mult mai dure decât situația actuală, pentru că în prezent practic nu există cerințe (pentru a deveni cetățean)”, a declarat ministrul Migrației, Johan Forssell, reporterilor, potrivit Reuters.

Noile criterii

Guvernul a precizat că solicitanții cetățeniei suedeze vor trebui să fi locuit în țară timp de opt ani, față de cinci ani în prezent, să aibă un venit lunar mai mare de 20.000 de coroane suedeze (aproximativ 2.225 de dolari) și să poată trece un test de limbă și cultură.

„Pare rezonabil să știi dacă Suedia este o monarhie sau o republică, dacă vrei să fii cetățean”, a spus Forssell.

Oricine are antecedente penale, fie în Suedia, fie în străinătate, va trebui să aștepte mai mult înainte de a putea aplica. De exemplu, o persoană care a executat o pedeapsă de patru ani de închisoare va trebui să aștepte 15 ani înainte de a putea solicita cetățenia.

Noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare pe 6 iunie.